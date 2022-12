El próximo año estará lleno de tensiones. El primer semestre lo marcará la actividad legislativa, mientras que las elecciones serán el foco en la segunda parte del año. Todo esto revestido de la desaceleración de la economía, con alta inflación, por lo que a las tensiones políticas se les sumarán las económicas, que inevitablemente afectarán la popularidad del Gobierno.



Los proyectos de ley que quiere impulsar el Gobierno son de alto impacto. Dada la profundidad de las reformas, se viene a la memoria el famoso “revolcón” de la administración Gaviria, a comienzos de los años noventa. Paradójicamente, las reformas que se quieren impulsar ahora tienen el foco puesto en hacer un borrón y cuenta nueva de las mismas instituciones que fueron creadas en ese momento, como las AFP y las EPS. Por eso podríamos decir que estamos en la antesala del contrarrevolcón.

Lo que está en juego es el choque de dos concepciones diferentes de la sociedad. Una donde los mercados juegan un papel protagónico, otra donde juegan un papel subsidiario. Defender la tercera vía, ni revolcón ni contrarrevolcón, sino un adecuado balance, es visto hoy como tibio y desprovisto de carácter, aunque es la mejor opción para Colombia. Ajustar las tuercas siempre será mejor que un salto al vacío, impulsado con el falso argumento de que todo en nuestro país funciona muy mal.

Encontrar ese balance va a ser el gran reto del próximo año. No va a ser fácil que las reformas salgan bien, pero hay que hacer todo lo necesario para evitar un mal desenlace. Aunque en apariencia la discusión se dará en el Congreso, en realidad no será así. Con unas amplias mayorías, consolidadas con la adición presupuestal que se presentará en febrero, el Congreso apenas logrará retocar lo que proponga el Gobierno. Los verdaderos debates –o, mejor dicho, negociaciones– se darán en el Ejecutivo. Qué va y qué no en los proyectos de ley será, al final de día, una decisión del Presidente.

Las señales y la lógica indican que la reforma pensional irá adelante, dado que no tiene grandes resistencias y es la de mayor dividendo político. En los círculos políticos y académicos ha surgido un consenso a favor del sistema de pilares. Lo que se discute es cuál es el nivel de ingresos por debajo del cual las cotizaciones irán obligatoriamente a Colpensiones, el fondo público. El Presidente propuso en campaña que serían cuatro salarios mínimos, el hoy ministro de Hacienda –como líder programático de la campaña de Fajardo– habló de dos. Los técnicos dicen que 1,6 salarios mínimos es el óptimo. Una persona con ese ingreso, o menos, que cotice el número de semanas requeridas tiene derecho a una pensión equivalente a un salario mínimo, hoy garantizada por el Estado.

Si los recursos adicionales que reciba Colpensiones se destinan a financiar nuevos programas de gasto del Gobierno, vamos a tener serios problemas. Lo adecuado es que vayan a un fondo para pagar en el futuro las pensiones de un salario mínimo. Los tenedores extranjeros de TES están con un pie en la puerta esperando a ver qué es lo que finalmente va a proponer el Gobierno. Si este quiere gastarse ese ahorro, se desplomarán los precios de los TES y los extranjeros saldrán en estampida.

Otro tema contencioso es el relacionado con la competencia entre las AFP y Colpensiones. Si el primer pilar es monopolio de Colpensiones, el segundo pilar –basado en cuentas de ahorro individual– debe ser administrado por las AFP. Esta segmentación acabaría con los traslados entre AFP y Colpensiones –uno de los temas más complejos del modelo actual–. A la luz de sus recientes declaraciones, esto no es lo que tiene en mente el nuevo presidente de Colpensiones.

Y la verdadera pregunta del millón es a partir de cuándo se comenzarán a aplicar las nuevas reglas y que pasará con el ahorro ya realizado por los afiliados en las AFP. Ese ahorro debe permanecer en las AFP hasta el momento en el que se pensione el trabajador.

Esperemos que el Gobierno ponga sus cartas sobre la mesa y que lo haga para mejorar lo que tenemos, no para defender la idea de que para progresar hay que partir de cero.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍAwww.mauriciocardenas.co

