Un mes después del inicio del nuevo gobierno, empiezan a ponerse las cartas sobre la mesa. Ya hay indicios –algunos, todavía difíciles de leer e interpretar–. Las llamadas “señales débiles” son piezas de información aparentemente aleatorias o desconectadas que al principio parecen ser solo un ruido de fondo. Sin embargo, cuando se miran con más cuidado –y se conectan entre sí– pueden mostrar un patrón, es decir, algo más que hechos aislados. Es un ejercicio frecuente en las ciencias exactas, pero que cada día se utiliza más para anticipar tendencias sociales y políticas.



La primera señal es la de un Presidente al que le gusta agitar la controversia, más que hacer propuestas completamente elaboradas. Puede ser algo calculado para ver las reacciones de la opinión antes de decidir qué hacer. Sin embargo, me inclino por pensar que no es algo premeditado. El ADN de Petro es la polémica, más que la búsqueda consensos. Hablar con matices no es su estilo.

La segunda es la de un Presidente que a punta de declaraciones o trinos –muchas veces inesperados– va definiendo la conversación nacional. Es la forma de hacer política de personajes en principio tan disímiles como Trump, Bolsonaro o López Obrador, quienes utilizan el mismo recurso: tirar la pelota bien lejos, con tesis y propuestas radicales, para que luego el proceso político se encargue de recogerlas y traerlas de vuelta a la cancha. Ser recogebolas no es la tarea del Presidente.

Un buen ejemplo es la reforma tributaria, de la que se dijo en un comienzo que buscaría que 4.000 colombianos pagasen 70 billones más en impuestos. Hoy está sobre la mesa una reforma que busca 25 billones, que afecta a muchas más personas y que concluirá con concesiones de parte y parte.

El pésimo anuncio del Gobierno de retomar las funciones de la Creg –un órgano técnico que ha operado por cerca de 30 años– terminó en lo que tenía que terminar: una negociación para que la propia Creg haga la tarea de moderar el excesivo incremento en las tarifas de energía. Desde un comienzo era evidente que el problema se podía resolver sin resquebrajar la institucionalidad, pero el Presidente prefirió tirar la pelota fuera.

Está por verse si el anuncio de redireccionar el ahorro pensional individual para darles un subsidio de 500.000 pesos a 3 millones de adultos mayores en condición de pobreza va por el mismo camino. Tengo la impresión de que, desde hace mucho tiempo, Petro tiene claro que su popularidad entrará en otra categoría el día que aumenten estos apoyos. Pero también estoy seguro de que no es necesario tomar el ahorro de millones de personas para lograr ese objetivo.

Incluso la denominada ‘paz total’ tiene el mismo patrón. Hablar con todos los tentáculos del narcotráfico, algo que el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo ha cuestionado con el argumento de que supone mezclar las peras del Eln con las manzanas de las ‘bacrim’. Aunque discrepo de su opinión, porque poner al narcotráfico en el epicentro del conflicto en Colombia, y buscar su solución integral, es lo correcto, creo que a fin de cuentas la pelota volverá a la cancha de las negociaciones con las organizaciones que se dicen tener un origen político.

Sea como sea, el de Petro es un estilo de gobierno que crea mucha incertidumbre. Soy de los que piensan que es mejor que el Gobierno fije bien sus prioridades, cocine las propuestas y después las anuncie. No al revés.

Otro patrón indiscutible del primer mes de gobierno es la baja capacidad de autocrítica. Me ha llamado la atención que el Presidente no quiere perder ningún punto, así no tenga la razón. Por ejemplo, la llamada “teoría del decrecimiento” no tiene aceptación en el mundo académico. Por el contrario, la salida al problema de cambio climático requiere el desarrollo de nuevas tecnologías, que son la base del crecimiento.

Tampoco es cierto, como ha sostenido el Presidente, que la agricultura y la manufactura sean las únicas actividades productivas, algo que resulta fácil de desvirtuar cuando se piensa en el poder de las ideas y el conocimiento como fuentes de valor. El Presidente, quizás por estar entrenado en el arte de la polémica y la confrontación, no ha desarrollado las habilidades para corregir los errores. Esa, más que una señal débil, es una debilidad.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

