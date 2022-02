Cuentan en los corrillos de las firmas de abogados que nunca habían visto tanto movimiento en sus departamentos de fusiones y adquisiciones. Parece que la inversión de extranjeros en empresas colombianas está disparada. Al mismo tiempo, muchas personas piensan que llegó el momento de comprar “unos dolaritos” para cubrirse frente a lo que pueda pasar en las elecciones.



¿A qué se debe esta desconexión? ¿Cómo así que los extranjeros quieren traer la plata a Colombia y los colombianos sacarla? ¿Quién tiene la razón? Lo que queda claro es que están conviviendo dos visiones muy diferentes del momento político actual y las perspectivas de Colombia. Los extranjeros –que miran las cosas con más objetividad y frialdad– son más optimistas. Nosotros, por el contrario, sabemos que hay mucho en juego en estas elecciones y pensamos que las cosas pueden terminar mal.



Los extranjeros ven un país con instituciones sólidas, pese a todos sus problemas. Ningún candidato ha hablado de cambiar la Constitución para quitarles independencia a la Corte Constitucional y a la junta directiva del Banco de la República –los dos rieles sobre los cuales se puede mover el tren de las políticas públicas–. Mientras esas dos instituciones se mantengan sólidas, el país no se descarrila.



El Congreso, en teoría, debería ser un tercer riel, pero en la práctica ha acabado acomodándose a las preferencias del conductor de turno de la locomotora. Si de construir escenarios optimistas se trata, en un hipotético gobierno de extremos será fundamental contar con el contrapeso del Legislativo. Estoy convencido de que el Congreso cambiará poco, lo que hace necesario que haya voces –dentro y fuera del Capitolio– con un megáfono muy potente que realmente influya sobre las bancadas. Ese es un buen criterio para decidir por quién votar.

Los resultados de las consultas también serán decisivos. El contraste no podría ser mayor entre las diferentes coaliciones. Mientras la de Equipo por Colombia se ha mantenido compacta, la de la Esperanza –en permanente implosión– parece empeñada en autodestruirse. Tanto que la gente se pregunta, con razón, si sus precandidatos se mantendrán unidos después de marzo. Es posible que algunos acaben en el Pacto Histórico, que tratará de moverse al centro con un discurso más moderado. Si se repite lo que ocurrió en Chile, en algún momento –no muy distante– la izquierda apelará a los empresarios y a los mercados internacionales, designando al frente del equipo económico una persona que genere confianza y tranquilidad. El libreto ya está probado.



En parte, por eso es que los extranjeros están más confiados que nosotros mismos. Pero sería ingenuo pensar que aquí no va a pasar nada. El manejo fiscal del país es un campo en el que habrá grandes diferencias a partir del 7 de agosto. Como el tren de gastos y el déficit que deja la actual administración es insostenible, un gobierno responsable tendrá que hacer un ajuste, incluyendo otra reforma tributaria de la que nadie quiere hablar. Ni qué decir de los cambios requeridos en el mercado laboral –varios de ellos sugeridos por la Misión que acaba de entregar su informe–. Es bueno que los candidatos digan con claridad en qué orilla se ubican para que el elector pueda escoger. Y es bueno que los candidatos tengan la capacidad de controvertir con argumentos simples y contundentes las inconsistencias de las propuestas populistas.



Es posible que los extranjeros estén subestimando los problemas venideros. Eso nos obliga a impulsar otro tipo de debate político, en el que las cartas se pongan sobre la mesa. Hasta ahora han imperado la política de la promesa y la intención de quedar bien con todo el mundo. Llegó la hora de la política del carácter –no para repetir los rimbombantes discursos contra la JEP y la presencia de las ex-Farc en el Congreso, que no resuelven ni cambian nada–, sino para enfrentar los verdaderos problemas de Colombia, como el desempleo y la pobreza. En hacer lo que toca, no lo que suena bien, es donde se necesita el verdadero carácter.

