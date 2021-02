Propuestas aquí y ahora

Las elecciones presidenciales de 1982 fueron las primeras en las que pude votar. Lo hice por Belisario Betancur. Me atrajo la mezcla del hombre de origen humilde y afable, convertido en intelectual, abierto a un amplio espectro ideológico. Nunca me han gustado los dogmatismos en economía ni los sectarismos en la política, y quizás por ello me atrajo su candidatura. No era la figura de moda en las aulas universitarias, donde gustaba más Luis Carlos Galán, y menos entre los compañeros antisistema, que tenían simpatías por el M-19, todavía en la insurgencia.

Con el paso de los años conocí mejor a Betancur, ya en su condición de expresidente. Muchas veces me relató, con una sagaz sonrisa, la anécdota del “sí se puede”, a la que él le atribuía su triunfo en las urnas. Betancur había propuesto el programa de viviendas sin cuota inicial, a lo que el expresidente López Michelsen, su verdadero rival en esa elección, se había opuesto con argumentos financieros.



En una manifestación en Cartagena, uno de los asistentes lanzó de manera espontánea un “eche, sí se puede”, y él lo registró. Días después, en un debate con López, sacó la frase de la manga y dejó a su contrincante mal parado. Las casas sin cuota inicial se hicieron y Betancur cumplió su promesa, aunque algunos contratistas no terminaron los proyectos y pusieron en evidencia que el Estado era un mal constructor. Años después, durante el gobierno Gaviria, se liquidó el Instituto de Crédito Territorial y nació la política donde el Gobierno otorga subsidios a los compradores y deja que el sector privado haga las viviendas por su propia cuenta y riesgo, lo cual ha resultado más efectivo.



Traigo esto a colación porque todo indica que en las elecciones de 2022 muchos candidatos tratarán de llevar a sus contrincantes a la esquina del ‘no se puede’. Habrá propuestas de todo tipo: reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, prender la imprenta del Banco de la República para girar un cheque mensual a los colombianos menos favorecidos, aumentar el salario mínimo en un 50 % y muchas otras que faltan.



La confrontación entre el sí y el no se puede no es lo que necesita el país en este momento. Estamos en medio de una crisis profunda, y la salida será más lenta de lo esperado. Con tantos negocios cerrados y personas desempleadas es necesario poner el foco en el aquí y ahora, aterrizado a propuestas concretas, viables y efectivas. No tengo duda de que será necesario prolongar los programas de apoyo al empleo –que termina en marzo– y el de Ingreso Solidario a las familias, que va hasta julio. Es mejor, desde ya, tomar las medidas para que no falten los recursos. El orden de las cosas es que el Gobierno mantenga el estímulo fiscal y el Banco de la República el monetario, lo cual es muy distinto a decir que el Emisor debe liderar iniciativas de gasto, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo.



Lo que sí deben hacer Gobierno y Banco es lanzar un nuevo programa de apoyo financiero para que los empresarios pequeños y medianos tengan créditos subsidiados a muy largo plazo, con dos o tres años de gracia, y tengan con qué poner en marcha nuevamente sus negocios.



Pasado lo peor de esta crisis, llegará el momento para lanzar propuestas audaces para resolver los problemas estructurales de Colombia. Asuntos como la desigualdad y la baja productividad no se resuelven imprimiendo billetes ni trabajando menos: se resuelven con medidas de fondo –que reduzcan la segregación y que den verdaderas oportunidades a quienes arrancan en condiciones de desventaja–. Hay que tener el coraje para proponerlas.



Y no olvidemos que el mundo tendrá un ‘reseteo’ después de esta pandemia. Preparémonos también para que Colombia sea protagonista en esa conversación, de manera que las nuevas reglas de juego resulten más favorables para nosotros, incluyendo el manejo de las deudas que quedarán y las fuentes de recursos que necesitaremos para acelerar el crecimiento en condiciones sostenibles. Ahí nos jugaremos mucho de nuestro futuro.



Mauricio Cárdenas