Políticos al rescate

Entender, y sobre todo explicar, lo que pasa en Colombia nunca ha sido fácil. Esta semana un extranjero me hizo la pregunta y, como había poco tiempo, le dije lo siguiente: vivimos tiempos de fuegos cruzados, donde ya nadie puede considerarse un espectador. Ya no se trata de los viejos antagonismos políticos, mal aconsejados por rivalidades y cicatrices que no cierran, sino de lo que en lucha libre se llama “todos contra todos”. La cosa va más allá de pugnas políticas, pues también hay tensión entre Gobierno y sector privado, e incluso al interior del sector privado, como lo puede confirmar cualquier persona que haya asistido a las reuniones del Consejo Gremial.



Vivimos un tiempo en el que las alianzas son las grandes ausentes. Lo que necesitamos en momentos tan complejos para el país, y para el mundo, son liderazgos que construyan y sumen, no que destruyan y resten.

Al sentirse contra las cuerdas por sus propios problemas internos, el Gobierno ha tomado la decisión de irse al ataque. Los grupos económicos han sido su blanco favorito, aunque también ha enfilado baterías contra los gobiernos anteriores. Más allá de desviar la atención, lo que se ve es una estrategia en la que la falta de resultados tangibles se trata de compensar con escándalos y acusaciones que llaman la atención y ocupan a los medios de comunicación, pese a no tener un claro fundamento.

Los medios también contribuyen a la división, pues, aún sin quererlo, se han convertido en herramientas al servicio de la polarización, muchas veces poniendo sus propias agendas muy por encima del interés colectivo. Si uno hace un recuento de las caratulas o titulares difícilmente podrá encontrar alguna que tenga como propósito generar algún tipo de alianza. Todo lo contrario.

Semejante río revuelto hace difícil mantener el optimismo. Pero, quién lo creyera, con todo y su desprestigio, el Congreso de la República se ha convertido en una fuente de esperanza. Sin grandes jefes políticos de por medio, los congresistas de sectores políticos moderados –que algunos prefieren llamar tradicionales-, casi de forma espontánea han construido una coalición improvisada pero efectiva.

Esta semana, por ejemplo, una iniciativa de la representante Julia Mirada (Nuevo Liberalismo), frenó el intento de aprobar el proyecto de reforma a la salud sin una adecuada concertación. Una simple proposición está obligando al Gobierno a sentarse a conciliar posiciones –cosa que debió hacer hace mucho tiempo–.

Los políticos al rescate del pragmatismo y la moderación. Aunque suena novedoso, hace 30 años el destacado economista Miguel Urrutia –quien esta semana recibió un merecido homenaje como mecenas del arte y la cultura– planteó una innovadora tesis al respecto: el clientelismo en Colombia había sido el antídoto frente a los gobiernos populistas, que dominaban el firmamento político en los demás países de América Latina. Los congresistas colombianos, con sus microempresas electorales, entendían que lo mejor para sus carreras políticas de largo aliento era contar con una economía estable. Por eso habían apoyado la moderación gobierno tras gobierno, en contra de las ideologías y los extremos. Es posible que ahora esté ocurriendo lo mismo, y sea el Congreso –con todo y sus problemas– el que venga a rescatar al país de los extremos.

Si a esto se le suma una aplastante derrota del Pacto Histórico en las urnas el próximo 29 de octubre, como lo anticipan todas las previsiones, es muy posible que el país retome el camino de la sensatez y el pragmatismo que siempre lo ha caracterizado.

Solo faltará algo para lo cual no hay una solución fácil: que al interior de las fuerzas moderadas también se pare la autodestrucción. Esto implica un nuevo tipo de liderazgo político y empresarial. Quienes no tengan la capacidad de cerrar las heridas del ayer deben dar paso a nuevas generaciones que pongan el foco en el futuro de Colombia, no en su pasado.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍAwww.mauriciocardenas.co

