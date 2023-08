Petro en solitario

Resulta curioso, por decir lo menos, que los grandes dolores de cabeza de la administración Petro no han provenido de la oposición, sino que han sido autoinfligidos. De hecho, la oposición ha sido un espectador más del desgaste y la pérdida de favorabilidad del Gobierno. Quizás a esto se refería el propio Presidente cuando dijo, a raíz de la detención de su hijo, que nunca había visto tanta autodestrucción.



Todos los factores que debilitan la gobernabilidad –de la ruptura de la coalición política a los frecuentes cambios de ministros, pasando por los procesos judiciales contra personas allegadas al propio mandatario– no han sido el resultado de acciones deliberadas desde fuera. Su origen siempre ha sido el propio Gobierno o su primer círculo de colaboradores.

Los partidos no se retiraron de la coalición porque un buen día se levantaron con el pie izquierdo: la coalición se acabó porque el propio Presidente lo decidió. Los ministros no se fueron por causa de mociones de censura. Unos se fueron porque el Presidente consideró que no eran leales a su programa de gobierno; otros, porque cometieron errores que la opinión pública no estaba dispuesta a pasar por alto. Algo similar ocurre con las investigaciones judiciales que le están generando serios problemas: no las inició la Fiscalía, sino que surgieron a partir de declaraciones a los medios de comunicación de sus propios allegados.

Lo que ha habido es una verdadera implosión causada por errores propios y fuego amigo. Eso es lo que tiene a la Administración contra las cuerdas.

En vez de enfrentar las verdaderas causas, Petro quiere mostrarse como la víctima de un sistema que quiere derrotar. Por ello, no tengo duda de que radicalizará su discurso. Así generará más respaldo entre sus seguidores y enardecerá a sus detractores.

Al endurecer sus tesis en contra del capital, y del papel del mercado general, generará el tipo de polarización que le es funcional: la falta de resultados o incluso las decisiones judiciales que le sean contrarias pasarán a ser vistos por sus bases como producto de una conspiración de las fuerzas reaccionarias que se oponen al cambio. La reforma agraria, así como las reformas de los servicios públicos y de la educación superior –para ya no hablar más de la reforma de la salud– encajan perfectamente en esta estrategia.

En vez de acentuar las divisiones, crear más tensiones y proponer cambios cada vez más radicales, el Presidente debería hacer una autorreflexión. Su gobernabilidad está basada en una escenografía que se agota: la de una obra de teatro unipersonal, sin actores de reparto y sin libreto, que cautiva a ciertos auditorios. Pero eso no es duradero. Para gobernar con la efectividad que mantiene la popularidad y el apoyo, se requiere más que buenos discursos. Nadie duda de que un gobernante tiene que estar en permanente campaña, pero tiene que migrar de las críticas a los resultados.

En medio de toda esta confusión, hay que destacar que al Presidente no le ha temblado la mano para prescindir de funcionarios involucrados en investigaciones y para decir que su hijo tendría que dar las explicaciones apropiadas, aprender lecciones y, si fuera el caso, pagar por los errores cometidos. El país también apoyó su solicitud para que la Corte Suprema designe un fiscal ad hoc para manejar el caso, una vez sea elegida la próxima fiscal general.

Los colombianos esperamos que el Presidente apele a esa faceta racional y lógica a la hora de replantear su gobierno. Todavía le quedan tres años y está a tiempo de obtener resultados. Pero hay un gran obstáculo y es su limitada capacidad de aceptar ideas diferentes a las que tiene preconcebidas. Esto hará muy difícil que se rodee de personas deliberantes, indispensables en todo gobierno.

Como no veo la humildad necesaria para el diálogo y la autorreflexión requeridos, mucho me temo que su legado será un país estancado, cada día más dividido y con fracturas que tardarán mucho tiempo en sanar.

MAURICIO CÁRDENASwww.mauriciocardenas.co

