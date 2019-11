Las lunas de miel están pasando de moda. Hoy, ya las parejas no las toman, o hacen viajes muy cortos. Muchos las postergan indefinidamente hasta que las circunstancias lo permitan. Hay otras prioridades.

A los gobiernos les pasa un poco lo mismo. Los periodos en los que tienen a la opinión pública irrestrictamente a su favor son ya muy breves.



En América Latina hay una generación de presidentes que llevan escasamente un año o menos en el poder. Duque en Colombia, desde agosto de 2018; Amlo en México, desde diciembre pasado; Bolsonaro en Brasil, desde enero. Para no hablar de Juan Guaidó en Venezuela, que ha estado esperando a que llegue la novia, algo que no le ha permitido siquiera pensar en la luna de miel.



Aunque con ideologías diferentes, todos vienen de la oposición e hicieron grandes promesas de cambio. En Colombia, la crítica se centró en los acuerdos de paz y en la necesidad de reducir aún más los impuestos a las empresas. En México, en acabar con el “neoliberalismo”. En Brasil, el eje electoral fue la lucha contra la corrupción de los gobiernos anteriores.

Ahora Argentina se ha sumado al grupo. El opositor Alberto Fernández ganó el domingo, con la promesa de sacar a su país de la crisis económica en la que inexplicablemente está inmerso.



Pero todos están enfrentando las mismas realidades, unas realidades que no son ni de izquierda ni de derecha.



La primera es que la región no está creciendo, en buena parte porque el entorno externo es pésimo. El comercio mundial está colapsado, los precios de los productos básicos han caído –la guerra comercial entre EE. UU. y China les resta dinamismo a estos dos países, que son nuestros principales socios comerciales–. Además, aunque hay liquidez en el mundo, los capitales son ahora más cautelosos y ven a América Latina como una región de mayor riesgo.



La segunda realidad es la protesta social y el descontento de las clases medias emergentes. Millones de latinoamericanos salieron de la pobreza en los últimos años, pero ingresaron a la llamada “población vulnerable”. Esto quiere decir que tienen un pie en la pobreza y otro en la clase media. No han podido dar el paso completo. Ante la falta de crecimiento, y al no ser una clase media consolidada, viven todos los días bajo el riesgo de dar marcha atrás. Y no solo eso, sino que tienen la legítima ambición de seguir progresando. Desde un punto de vista demográfico, este es hoy el grupo dominante en nuestros países.



Estas dos realidades, bajo crecimiento económico y mayores riesgos de retroceso que posibilidades de avance, han hecho que la gente se vuelque a las calles. Nadie quiere que le hablen de austeridad o ajuste, que suban los precios de los servicios públicos, o que le cobren más impuestos. Y mucho menos cuando ese tipo de medidas toman por sorpresa a la gente, como ocurrió en Ecuador con el alza de los combustibles. El gobierno de Lenín Moreno tuvo que dar reversa después de tener el país paralizado por diez días.



Pero así como esto es cierto, también lo es que ningún gobierno puede ignorar a los empresarios. Las medidas populistas hacen estragos. En México, para citar solo un ejemplo, la economía se estancó por causa del freno a la inversión privada en sectores estratégicos. Muchos hablan de la inminencia de una recesión.



¿Qué hacer? En Chile, el presidente Piñera marcó la pauta cambiando el gabinete y adoptando una nueva agenda que incluye mejorar las pensiones y los subsidios sociales, controlar los precios de los medicamentos y facilitar el acceso a la universidad. Es decir, se movió al centro de la cancha en un intento de supervivencia política.



En Colombia, los malos resultados en las elecciones del domingo pasado, así como las derrotas legislativas que ha tenido el Gobierno, deberían llevar al presidente Duque a hacer lo mismo. Reformas que les den mucho a los empresarios y poco o nada a la clase media van a ser la fuente de muchos problemas hacia el futuro.



El entorno es tan complejo, y las necesidades de la población tan grandes, que pretender gobernar a la América Latina de hoy desde los extremos es un gran error. La luna de miel se agotó, y llegó el momento, como en todo matrimonio, de ponerles afecto a las diferencias.