La ley Kondo

Marie Kondo es una consultora japonesa de 35 años que enseña cómo organizar y ordenar casas, clósets y oficinas. Sus libros han vendido millones de copias, y este año lanzó una exitosa serie en Netflix. Todo se basa en el principio de la simplicidad: para vivir bien hay que saber deshacerse de lo que no sirve.

El comienzo de un nuevo año y de una nueva década es una buena excusa para sacar las cosas que no necesitamos. Una de las fórmulas que recomienda Kondo es retirar una prenda del clóset cada vez que ingresa una nueva. Según ella, no acumular cosas inútiles es un buen punto de partida para mantener la casa en orden.



Nuestros políticos deberían aplicar también la regla Kondo.



Todo presidente, ministro o congresista quiere pasar a la historia sumándole algo nuevo al clóset de las políticas públicas nacionales. Por ello se debería adoptar un principio básico: primero eliminar algo que no esté funcionando.



Esto sería bueno porque pone a competir la nueva idea con algo que ya está operando. Hay muchos programas gubernamentales que no deberían existir, pero que ningún gobierno quiere acabar por los consabidos costos políticos. Nada mejor que quien quiera ganar puntos de opinión y favorabilidad a punta de un nuevo gasto asuma también el costo de desmontar programas que no sirven.



Esta propuesta tiene además la ventaja de impedir que las malas ideas prosperen y que las que están a medio cocinar –que son la mayoría– mejoren hasta que sean capaces de desbancar los programas ya existentes.



Tomemos un ejemplo de esta semana. El Gobierno acaba de anunciar que apoyará la iniciativa de su propio partido que busca establecer una prima adicional para mejorar los ingresos de los asalariados. Esto, sobra decirlo, va a hacer más costoso generar empleo. Por eso, siguiendo el principio Kondo, sus defensores deberían pensar en qué carga laboral desmontar para disminuir los costos de contratación y así abrirle espacio a la nueva prima.



La verdad es que esto es difícil. La Ley 1607 de 2012 ya desmontó los aportes sobre la nómina para la salud, el ICBF y el Sena. Con esto, los empresarios se ahorraron 13,5 % del valor de las nóminas y se produjo el efecto deseado: contrataron más mano de obra con todas las prestaciones y se redujo el empleo informal. De paso, la salud, el ICBF y el Sena no perdieron nada, pues ahora reciben 9 puntos porcentuales de los 33 que pagan las empresas por concepto del impuesto de renta.



Una prima adicional, sin la aplicación del principio Kondo, aumentará el costo de contratación de trabajadores, con lo que volveremos a tener más empleo informal que formal. Más que dar reversa, el Gobierno debería continuar por el camino de la reducción de las cargas a la nómina, que ya está probado que funcionan. Máxime cuando dice estar preocupado por el problema de la informalidad.



Esto nos lleva al segundo principio de Kondo: no desechar aquello que sirve y nos genera bienestar. Nada más común en nuestro medio que cuando algo está dando resultados se decida hacerle ‘ajustes’ para supuestamente mejorarlo y a renglón seguido cambiarle de nombre. El caso de Ser Pilo Paga es emblemático, pero hay muchos más. Así como en el ropero es irrelevante preguntarse dónde se compraron las prendas, la supervivencia de las políticas públicas no debe depender de quienes fueron sus autores.



Nota: si quiere aplicar las sugerencias de Kondo y salir de prendas en buen estado que ya no necesite, recomiendo donárselas al ‘ropero’ de la Asociación Nuevo Futuro de Colombia (www.nuevofuturocolombia.org).



P. D. Me siento honrado de que la Universidad de los Andes me haya invitado el próximo semestre a dictar el curso de Introducción a la Economía Colombiana, que enseñaba el gran Guillermo Perry. Estoy particularmente complacido de hacerlo con Luis Fernando Mejía. Conjugaré las clases con mi trabajo en el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA