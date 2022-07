Las vacaciones escolares y parlamentarias son propicias para la reflexión. Pasamos de las altas revoluciones del periodo electoral a una expectante calma donde las declaraciones del presidente electo y su equipo de empalme, así como los nombramientos en varias de las carteras, son el tema de conversación. Nadie se atreve a emitir un juicio definitivo: el país se debate entre la euforia y el escepticismo. Ninguno de los dos es un buen consejero, especialmente para el tipo de decisiones que se avecinan.



La euforia está asociada a un resultado electoral que les abre la oportunidad a muchos sectores del país que no estuvieron adecuadamente representados en el pasado. Todo indica que dentro del Gobierno habrá dos alas: una radical y otra moderada. La primera está conformada por un grupo estatista, escéptico del papel del sector privado –especialmente en las actividades ‘estratégicas’–. La otra es amiga de la tercera vía, con su consabido lema de ‘el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario’. Puesto en términos de ideologías políticas, podríamos decir que se enfrentarán dos modelos: el socialista y el socialdemócrata. Definir el ADN del gobierno y dirimir las tensiones entre estos dos grupos será tarea del presidente.



El contenido de los proyectos de ley que el nuevo gobierno envíe al Congreso será un primer indicio de por dónde irán las cosas. Hasta que ello no ocurra, reinarán la incertidumbre y, con ella, la volatilidad de los mercados que cada día reaccionan a un anuncio diferente –sea el fracking y la exploración petrolera, el futuro de las EPS o el tipo de reforma tributaria que se presentará–. Por ello, lo ideal es que los anuncios se hagan cuando las tareas de empalme hayan concluido y se defina la ruta a seguir por parte del nuevo equipo de gobierno, una vez se hayan podido conciliar los diferentes puntos de vista.

Dado que todavía hay tantas preguntas e interrogantes, resulta sensato recordar que, aunque el presidente electo ganó con las banderas del cambio y tiene un mandato a favor de una mayor igualdad, cada propuesta que haga su gobierno será debatida y discutida pues, sin duda, habrá muchas voces en desacuerdo. Es decir, los resultados de las elecciones no suponen una patente de corso a la agenda de reformas por las que opte el presidente.



La economía tampoco permite pensar que el margen de maniobra del nuevo gobierno será ilimitado. Todo lo contrario. El alto crecimiento económico actual es insostenible desde todo punto de vista, pues está edificado sobre bases endebles y pasajeras, como las bajas tasas de interés que primaron hasta finales del año pasado y los enormes subsidios que se introdujeron durante la pandemia, y que siguen vigentes. Es un auge de consumo que pronto concluirá.



Por eso, el nuevo gobierno debe hacer sus cuentas con los pies en la tierra, ya que las condiciones económicas serán mucho menos holgadas de lo que parece a primera vista. Cualquier error –como un exceso de gasto público– se pagará caro. Los mercados globales están en un momento de máxima tensión. La historia enseña que es en estas condiciones cuando se vuelven implacables y cierran las puertas sin previo aviso.



Eso sí, los llamados a la prudencia no solo aplican para el nuevo gobierno. Quienes sienten una mezcla de preocupaciones y escepticismo deben evitar la radicalización. En medio de tantas tensiones y divisiones, hay que hacer un esfuerzo por encontrar un terreno común, con mayor tolerancia y modestia. Hay muchas cosas que deben mejorar y, por lo tanto, un mayor número de opciones deben ser evaluadas. Así tendremos más posibilidades de encontrar la senda correcta –aceptable para una amplia mayoría–, lo cual sería un gran avance.



Preparémonos para la intensidad de los debates que vienen. Eso no es malo si tenemos mente abierta, espíritu constructivo y empatía frente a quienes piensan diferente. Es la única manera de encontrar caminos hacia la cooperación y el diálogo, algo en lo que tenemos una tarea pendiente como país y sociedad.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

