Termina uno de los años más complejos de los que tengamos memoria, lleno de retos y dificultades. Un año que, al mismo tiempo, nos permitió descubrir nuevas formas de vivir e interactuar. Aunque el balance no es nada bueno –con millones de desempleados y empresarios que lo perdieron todo, con tristezas y angustias en lo personal y familiar–, también es cierto que recuperamos algo de humanismo. Esperemos que los problemas se resuelvan y lo positivo se mantenga.



Este ha sido, también, por lo menos para mí, el año de las mujeres.

En el plano personal, vivo rodeado de mujeres, Cristina, mi esposa, nuestras tres hijas y Liliana, quien nos ayuda en la casa. Como todos pasamos la mayor parte del tiempo juntos –mucho más que en cualquier otro momento de nuestras vidas–, nos hemos comunicado y compenetrado de una manera especial. Lo que me impresiona de ellas es que, además de ser excelentes en sus oficios –trabajo, universidades y colegio–, siempre quieren hacer algo más, que involucre alguna habilidad adicional –arte, cultura, deporte–, pero, sobre todo, la búsqueda del bienestar de los demás y no solo el propio.



Cristina, por ejemplo, se dedicó a estudiar la situación del empleo en Colombia durante la pandemia, con especial atención en los problemas de género. Sus ideas están detrás de varias de las medidas que se adoptaron tanto en Bogotá como en el resto del país, incluyendo el subsidio extra a los empleadores de mujeres.



Mucho se ha escrito sobre lo bien que lo han hecho las mujeres gobernantes este año. La forma de comunicar de Angela Merkel, sincera y directa, en abierto contraste con la de Trump, hace ya parte de los manuales de buen gobierno. Jacinda Ardern acaba de anunciar que el ciento por ciento de la población de Nueva Zelanda estará vacunada en el primer trimestre de 2021, lo que muestra una admirable capacidad de gerencia y efectividad.



Biden ganó las elecciones en EE. UU. gracias a la escogencia como fórmula vicepresidencial de una mujer nacida en el ambiente liberal y científico de mi ‘alma mater’, la Universidad de California, en Berkeley. Ganó el voto de las mujeres que viven en los suburbios de las grandes ciudades que se sintieron manipuladas por la campaña de desinformación de Trump, después de votar por él hace cuatro años. Ojalá que en Colombia en el 2022 pase lo mismo y las mujeres sean el polo a tierra en unas elecciones en las que seguro no faltarán quienes quieran utilizar tácticas similares.



En los organismos internacionales, Kristalina Georgieva –a la cabeza del FMI– ha ejercido un liderazgo sobresaliente: dimensionó la magnitud de la crisis y cambió los paradigmas para poder suministrar los recursos financieros necesarios. Nuestro país, entre otros, ha sido uno de los grandes beneficiados con recursos de bajo costo y disponibilidad inmediata.



En el campo artístico también se destacaron las mujeres. Mi ‘top’ 10 de canciones del 2020, que armé con la asesoría de las mujeres de mi casa y mi sobrina Daniela, una verdadera gurú en la materia, tiene solo mujeres, entre ellas tres colombianas –Karol G, Greeicy y la infaltable Shakira, ahora en el género del reguetón–, aunque también están Dua Lipa y Taylor Swift, quienes mostraron una productividad impresionante este año.



Por cierto, en la ‘playlist’ también está Becky G, una hija de inmigrantes mexicanos que, con tan solo 23 años, se anotó varios éxitos entre sus más de 50 millones de seguidores en las redes. Vale la pena oír la entrevista a Kamala Harris en plena campaña, que seguro representó una buena cantidad de votos de las jóvenes dispuestas a cambiar el ‘statu quo’.



Mi reflexión es que, aunque la pandemia amplificó las brechas de género, paradójicamente también sirvió para empoderar a las mujeres. Pero no tenemos garantías de que las cosas van a mejorar por sí solas. Desde la órbita de lo personal y familiar debemos actuar con decisión en contra de la discriminación y no esperar a que el Gobierno y las leyes lo hagan por nosotros.



MAURICIO CÁRDENAS