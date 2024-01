Discursos vs. realidad

Quedé muy preocupado después de escuchar con atención los discursos del presidente Petro esta semana en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). ¿No debería el Presidente ser el principal promotor de la inversión en Colombia, de las oportunidades que ofrece una economía bien manejada y confiable, más aún después de los avances de nuestro país en frentes claves como el ingreso a la Ocde? ¿No debería el jefe del Estado buscar el apoyo de la comunidad internacional a acciones concretas y específicas que mejoren el nivel de vida de los colombianos?



Nada de eso apareció en el discurso oficial. Por el contrario, quedó la imagen de un país atrasado, violento y excluyente; un país mal gobernado, que se ha equivocado al desarrollar las industrias extractivas, y cuyo sector empresarial no merece ser destacado. Es realmente frustrante que esa sea la visión de Colombia que se proyecta ante el mundo –mucho más, en boca de su mandatario–.

Todo esto tiene un propósito. Al magnificar los defectos estructurales, se crece también el pedestal del líder al que la historia le encomendó la tarea de resolverlos. El problema es que los discursos actuales carecen por completo de cualquier alusión a medidas, decisiones, iniciativas concretas para mejorar el estado de cosas en nuestro país.

Podría decirse que entramos de lleno en una especie de tercermundismo grandilocuente, donde el objetivo no es potenciar la cooperación internacional –las limosnas de las que suele hablar el Presidente–, sino denunciar el orden económico mundial y proponer que el sistema financiero les cobre más a los países ricos y menos a los países pobres, cosa que no tiene nada de nuevo. Al final, como las ideas son vagas y carecen de mecanismos específicos, entran en la categoría de verdaderos “globos” que no tienen ningún impacto posterior.

Como si esto fuera poco, no veo a los demás líderes globales –incluyendo a los del Sur– haciendo el menor eco de las tesis de Petro. Esto quiere decir una de dos cosas: que no les gustan, o que el Presidente no tiene el tiempo o la disciplina para madurarlas hasta un punto que dé pie a una conversación. Debería tomar como referente la iniciativa de Bridgetown, impulsada por la primera ministra Mottley, de Barbados, que elabora tesis similares pero con más rigor y detalle, lo que es fundamental para que sean tenidas en cuenta.

Un auditorio como el de Davos detecta los vacíos y las inconsistencias del Presidente con facilidad; por ejemplo, cuando dice que somos la región que puede producir las energías limpias al menor costo posible. Nuestra ventaja comparativa no es esa: es nuestra biodiversidad. Hoy nadie tiene el monopolio para producir energías limpias a muy bajo costo.

La más reciente tesis de Petro es que alguien –presumiblemente los países ricos– debería compensar a países como Colombia por el petróleo que dejemos de producir. Esto carece de viabilidad real, pues nadie –ni empresas ni consumidores– va a pagar dos veces por el combustible (el producido y el que se deje de producir). Sería más fácil plantear que los países con mayor ingreso per cápita (y no Colombia) sean los primeros en dejar de producir petróleo.

Otra tesis del Presidente es que se apaguen las chimeneas en el Norte, algo a lo que Bill Gates –de forma muy diplomática– respondió que, más que apagar, hay que innovar para producir de otra manera. Finalmente, la idea de poner el sistema financiero internacional patas arriba, de modo que los países ricos (que son los principales emisores de carbono) paguen una prima y nosotros (los países esponja del carbono) recibamos un descuento, no deja de ser aspiracional.

Mientras se dan esos discursos, las agencias calificadoras hacen su trabajo. Esta semana, S&P le redujo la perspectiva a Colombia de estable a negativa por las dudas que se tienen sobre el panorama fiscal. Si el objetivo realmente es bajar el costo del financiamiento para el país, bien haría el Presidente en enfocarse un poco más en la realidad y menos en los discursos.

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA

