El poder de los datos

Raj Chetty es el economista de moda. En abril de este año tuvo una gran idea, de la que ya se están beneficiando Biden y su equipo de gobierno: así como la Universidad Johns Hopkins se volvió la fuente obligada para rastrear la pandemia, Chetty se propuso rastrear la economía. Casi todas las transacciones económicas en el mundo de hoy (una tarjeta de débito, un depósito directo de un empleador, un pago de servicios públicos) dejan una huella digital que se almacena en algún lugar. Lo que hace https://tracktherecovery.org es reunir todas las fuentes posibles privadas de información y publicarlas en la web, para que cualquiera pueda utilizarlas.

En medio de la actual crisis, más que obsesionarse con los datos del PIB –que llegan cuando ya es tarde para reaccionar–, lo que hay que hacer es tratar de ver lo que está pasando en las esquinas, en las tiendas de barrio, las farmacias y hasta en los puntos de Baloto. Esto es indispensable para calibrar y hacer más efectivas las respuestas del Gobierno.



Eso es lo que tratamos de hacer con dos colegas –Nicolás Pineda y Diego Zamora– en un documento que publicamos ayer. Con la información de las transacciones que hacen los 11 millones de clientes de Bancolombia, podemos medir qué compran y dónde lo hacen. También se sabe cuál es su nivel de ingreso.



El Tío Sam, que nos mira ya no desde Washington sino desde Mountain View (California), donde está la sede de Google, sabe dónde permanecemos la mayor parte del tiempo, día a día. Para 320 municipios de Colombia existen datos que miden si las personas se quedaron en la casa o si salieron y a dónde fueron. Todo ello por cuenta de un teléfono que llevamos en el bolsillo. Según Google, Colombia es uno de los países donde más se redujo la movilidad, y por más tiempo.



Por ejemplo, a mediados de abril de 2020 la presencia en almacenes (y sitios de entretenimiento como cines y discotecas) se había reducido en 82 % frente a las primeras cinco semanas del año. En noviembre de 2020 la disminución fue de 35 %. Es decir, el comercio sigue muy por debajo de su movimiento en un año normal.



Otra información de utilidad es el nivel de afectación por la pandemia para cada uno de los 1.122 municipios del país, medido por el Ministerio de Salud a partir de los índices de positividad de las pruebas de covid-19, el número de casos y la mortalidad, entre otras variables relacionadas con la salud. Lo curioso es que la movilidad se redujo por igual en los municipios de baja, media y alta afectación. Es decir, la información objetiva sobre el impacto de la pandemia no fue la que utilizaron el Gobierno y las personas para decidir si salían o no de sus casas y a dónde ir.



Con respecto a las compras, los datos micro son contundentes en mostrar que los grupos de mayores ingresos son los que más han dejado de consumir, con un gran costo para la economía. Por ejemplo, en noviembre pasado el consumo de las personas con ingresos mensuales superiores a diez salarios mínimos se encontraba 23 % por debajo del nivel de 2019. El del grupo entre 6 y 10 salarios mínimos compró 14 % menos que el año pasado. Estos dos grupos representan más de la mitad de las compras con tarjeta débito y crédito en el país. Chetty encontró lo mismo en Estados Unidos: las personas de ingresos altos tienen dinero en sus cuentas; lo que les falta son lugares para gastarlo con seguridad. La normalización económica requiere que vuelvan a gastar.



¿Qué nos indica todo esto? Que la verdadera recuperación se dará cuando las personas de ingresos altos salgan de sus casas. Nadie puede ordenar ir a peluquerías, restaurantes y almacenes, pero es un hecho que hay formas seguras de hacerlo si se observan los protocolos, incluyendo el uso de tapabocas, las medidas de aforo y el distanciamiento social. El empleo de millones de personas depende de eso.



Para dejar la crisis atrás vamos a necesitar muchos más datos para nuestro rastreador criollo, en particular formas de medir las transacciones en efectivo. Con más información, el Gobierno debe orientar las decisiones de los hogares que innecesariamente siguen en confinamiento voluntario y decidir a qué sectores, en cuáles municipios y a qué grupo de personas apoyar con recursos económicos.



Mauricio Cárdenas