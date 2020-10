El país no está polarizado

Vistas en su conjunto, las encuestas difundidas esta semana empiezan a delinear lo que será el escenario político pospandemia. En el caso de Polimétrica, las 2.570 personas encuestadas no tienen afinidad con los partidos políticos: solo 5 % se identifica con el Partido Liberal y un escaso 2 % con el Partido Conservador. Las cosas no son muy diferentes para ‘la U’ y Cambio Radical.

Centro Democrático y Colombia Humana, cada uno en su extremo, captan buena parte de los electores que se autodefinen como simpatizante de las ideologías de izquierda y derecha –los primeros suman 13 %; los segundos, 17 %–; son cifras bajas para un país que se dice “polarizado”.



Cuando a los encuestados se les pide que se ubiquen en la escala de 1 a 6, donde 1 representa la izquierda y 6, la derecha, la mayoría escoge las opciones 3 y 4. Esto quiere decir que el grueso de la población está en el centro. Se trata de una tendencia particularmente marcada en ciudades como Bogotá, Manizales y Villavicencio. Barranquilla es una excepción interesante, donde la derecha le gana al centro. En Medellín la derecha también es fuerte, aunque no lo supera.



En el país como un todo, el centro es mayoritario en todos los grupos de edad y en todos los niveles educativos. Sin embargo, los mayores y aquellos con baja educación se inclinan más a la derecha. Esto quiere decir que este grupo del electorado es más susceptible de caer en manos de quienes generan miedos y temores infundados, muchas veces por el uso de las fake news. La izquierda, por su parte, tiene más seguidores entre los universitarios.



¿Qué quiere decir ser de izquierda o derecha en Colombia? Aquí es donde viene lo verdaderamente llamativo. A los encuestados se les da una lista de doce propuestas políticas para que escojan las de mayor preferencia. Entre los de derecha, las tres opciones preferidas son, en su orden, cadena perpetua para ciertos delitos, protección de los páramos y la Amazonia, y apoyo a la producción y compra de productos nacionales.



Lo interesante es que las tres opciones preferidas entre las personas de izquierda son exactamente las mismas. ¡Y entre los del centro también!



Las propuestas relacionadas con el proceso de paz –como acabar con la JEP– no están en las prioridades ni de unos ni de otros. Por ejemplo, hacer trizas el acuerdo de paz es algo que solo apoya 32 % de la derecha y 20 % de la izquierda. El centro tiene aún menos interés en deshacer la paz.



¿Qué indica todo esto? Que las preocupaciones de los colombianos son otras. Estado efectivo para enfrentar la inseguridad –que está en su peor nivel, según la encuesta de Invamer–, protección de la biodiversidad y un impulso decidido al empleo, que permita enfrentar las secuelas que ha dejado el covid, sobre todo en materia de pobreza.



Eso es lo que va a definir las elecciones del 2022, no la polarización entre el Sí y el No frente a la paz. Para quienes tengan dudas, vale la pena mencionar que, según Invamer, Humberto de la Calle es el colombiano que goza de mayor favorabilidad.



La conclusión es que la cancha en la que se jugarán las elecciones del 2022 será una en la que mayores opciones las tendrán los candidatos de centro, sin identificarse con un solo partido político, y con propuestas concretas para proteger la biodiversidad, resolver los problemas de delincuencia y atender el tema del desempleo.



El problema es la proliferación de candidatos de centro y la ausencia de una metodología clara para su convergencia. El voto de centro es mayoritario, pero si se atomiza, terminará abriéndoles el camino a los extremos. Aunque las reglas están definidas para las semifinales y la final –primera y segunda vuelta–, poco se ha dicho sobre la forma como se desarrollarán los cuartos de final, que van a ocupar buena parte del 2021.



Aquí es cuando entran en escena la sociedad civil y, especialmente, los medios de comunicación, que tienen una tendencia natural a hacerles eco a los extremos, lo que le quita oxígeno al centro. Pero, además, deben facilitar el diálogo y la cohesión. Deberían promover foros, con el concurso de empresarios, académicos y organizaciones sociales, para construir consensos básicos. Estos espacios pueden ayudar, además, a que los candidatos de centro tiendan puentes, pues en algún momento tendrán que aliarse.



Mauricio Cárdenas