Cálculos de servilleta

Al revisar los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia hay un punto en común: todos proponen ampliar los beneficios a la tercera edad, en especial a través del programa Colombia Mayor, que hoy otorga 80.000 pesos mensuales a 1,7 millones de personas mayores de 65 años. El costo del programa este año será de 1,6 billones de pesos. Estos son recursos muy bien invertidos, pues atienden a un grupo de la población en condiciones de indigencia, sin ahorro alguno, y con muy limitada capacidad para generar ingresos.



(También le puede interesar: A seis semanas)

Gutiérrez ofrece subir este apoyo a 330.000 pesos mensuales y llevar el programa a 3 millones de adultos mayores que así saldrían de la pobreza. Esto costaría 12 billones de pesos al año. Fajardo propone subir el apoyo a 500.000 pesos y otorgarlo “a quienes no tengan una pensión”, lo cual incluye muchas más personas en la tercera edad –algunas de ellas seguramente en la clase media–. La propuesta de Petro también es de 500.000 pesos mensuales, pero no limitada a los colombianos de la tercera edad. Por eso habla de una renta básica, aunque no es claro si será a toda la población (la llamada renta básica universal) o un grupo focalizado, pues también ha planteado extender este subsidio a madres cabezas de familia. Si fuera universal, costaría 85 billones de pesos al año –claramente, un imposible fiscal y un contrasentido desde el punto de vista social, pues acabaría beneficiando a personas que no lo necesitan–.

La pregunta obvia es quién va a pagar estas cuentas –incluso la versión moderada de Gutiérrez–.



No es coincidencia que Fajardo y Petro estén también hablando de una reforma pensional. Este año, los fondos privados de pensiones recibirán aportes de los trabajadores por 25 billones de pesos. Los dos candidatos proponen la creación del sistema de pilares. El primer pilar, también conocido como pilar solidario, es el programa Colombia Mayor.



Los aportes obligatorios de los trabajadores activos conforman el segundo pilar, que es la manzana de la discordia. Petro propone que los aportes pensionales por ingresos hasta cuatro salarios mínimos –que representan un 94 por ciento del total– vayan exclusivamente a Colpensiones. Fajardo plantea lo mismo, pero lo limita a dos salarios mínimos, que equivalen a un 80 por ciento de los aportes que hoy reciben las AFP. Como “plata es plata”, más recursos en cabeza de Colpensiones son más recursos que puede utilizar el Gobierno para otros fines.



Es fácil hacer las cuentas. Los recursos que anualmente dejarían de recibir las AFP –y pasaría a recibir Colpensiones– alcanzarían para darles 500.000 pesos mensuales a 3,9 millones de hogares en la propuesta de Petro y a 3,3 millones de hogares en la propuesta de Fajardo.

Al disminuir el ahorro, disminuyen las posibilidades de financiación de la inversión en Colombia. FACEBOOK

TWITTER

Como Colombia tiene 14,2 millones de hogares, es fácil entender por qué la propuesta es políticamente atractiva. Lo que hay que explicar es por qué resulta nociva en términos económicos.



Pasar recursos de las AFP a Colpensiones no resuelve ninguno de los problemas del sistema: no corrige la falta de equidad ni mueve un ápice la falta de cobertura. Se seguirán pensionando las mismas personas, con el agravante de que al estar en Colpensiones –que ofrece mejores pensiones– el costo fiscal será mayor.



Pero el verdadero problema es que desaparece el ahorro previsional. Al disminuir el ahorro, disminuyen las posibilidades de financiación de la inversión en Colombia. Más gasto corriente y menos inversión es todo lo contrario a lo que se requiere para acelerar el crecimiento económico.



Sin duda, el país necesita una reforma pensional. Pero no este tipo de reforma. El nuevo sistema debe enmarcarse en la filosofía del “todos ponen”. Las AFP deben poder administrarse con menores recursos, y el Gobierno tendrá que asumir parte de los aportes de los trabajadores de bajos recursos.



Los ciudadanos también tendremos que ser parte de la reforma –bien sea aceptando mayores edades de retiro o menores beneficios–.

MAURICIO CÁRDENAS@MauricioCard

(Lea todas las columnas de Mauricio Cárdenas en EL TIEMPO, aquí)