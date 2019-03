América Latina, en problemas

En septiembre de 2010, el semanario The Economist publicó un suplemento especial sobre la situación de América Latina. El tono no podía ser más positivo. La región culminaba una década de oro en prácticamente todos los países, tanto aquellos gobernados por la izquierda como por la derecha. Tal era la euforia que la carátula llevaba el mapa del hemisferio occidental con el Cono Sur apuntando hacia arriba, con el siguiente mensaje: “El patio trasero de nadie. El surgimiento de América Latina”.

Eran otros tiempos. Hoy, las perspectivas son menos eufóricas, por no decir que un tanto lúgubres. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional considera que las perspectivas de crecimiento para América Latina durante los próximos cinco años son apenas la mitad en comparación con el conjunto de economías emergentes y en desarrollo. Con un crecimiento esperado de solo 2,5 % por año, nuestra región crecerá menos que África, el Medio Oriente y Asia, que se espera crezca a un 6,4 %, no solo por el efecto de China e India, sino también por países como Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.



Y eso no es lo más grave. Resulta que este menor crecimiento no parece ser un fenómeno coyuntural, sino que tiene raíces profundas. Los técnicos han concluido que en prácticamente todos los países de la región el crecimiento “potencial”, es decir ese crecimiento que es sostenible y que no genera presiones inflacionarias, ha caído en aproximadamente un punto porcentual. Esto quiere decir que, por ejemplo, si Chile antes podía crecer al 4 % por año, ahora solo lo podrá hacer al 3 %. O Perú, que antes crecía al 4,5 %, en adelante ya no logrará nada mejor que 3,5 %. Este efecto se repite de país a país con sorprendente coincidencia, Brasil y Colombia incluidos.



Pero ¿qué pasó? ¿Por qué América Latina perdió fuerza? La explicación convencional es que bajaron los precios de los productos básicos que exporta la región. Esto es cierto, pero no es suficiente. De hecho, los precios de los commodities son hoy menores que hace cinco o diez años, pero siguen siendo mucho más altos que los de los años noventa, cuando la región crecía más rápido. Hay algo más.



Un factor importante son las perspectivas de la economía china, cuyas importaciones se están desacelerando a un ritmo preocupante. Después de crecer a tasas de dos dígitos, ahora solo lo hacen al 6 % y se espera que en cuatro años solo crezcan al 4 %. Esto es grave porque China es el principal mercado de destino para un amplio grupo de países latinoamericanos. Y esto es lo previsto en un escenario sin guerra comercial. Si dichas tensiones aumentan, China crecerá menos y tratará de exportar a otros países lo que no pueda vender en Estados Unidos, presionando los precios de sus productos a la baja, en detrimento de nuestra industria.



Otro factor potencialmente negativo para América Latina es la llamada cuarta revolución industrial. La robotización y la inteligencia artificial tienden a reemplazar los trabajos menos calificados, de los que tenemos más, antes que los más calificados. Esto quiere decir que estamos expuestos a perder puestos de trabajo a un mayor ritmo que las economías avanzadas.



Como el panorama no es alentador, cabe entonces preguntarse qué hacer. Lo primero es reconocer que no estamos en condiciones de abundancia. Eso debe atemperar muchos de nuestros debates internos. Las llamadas reivindicaciones, deudas históricas o aspiraciones tienen que modularse. Lo segundo es impulsar una agenda reformista, que no es sinónimo de beneficios tributarios. Esta agenda implica, por ejemplo, seguir dándole competitividad a la mano de obra, bajando aún más los impuestos sobre la nómina y dándole la máxima prioridad a la calidad de la educación por encima de otros propósitos loables.



Una reflexión adicional tiene que ver con las industrias extractivas, muy criticadas y, en algunos casos, con razón, como puso en evidencia la tragedia en Brumadinho, en Brasil. Pero hay una realidad inobjetable: tenemos recursos mineros y energéticos en abundancia, y debemos aprovecharlos cada día con estándares más altos de transparencia y responsabilidad social y ambiental. Ahí está una primera oportunidad para mejorar los lúgubres escenarios de crecimiento que hoy tiene nuestra región.