Sobre la votación en los Consejos de Juventud

Los resultados de los Consejos de Juventud han dado mucho que hablar y, claro, cómo no iba a ser este el caso cuando solo el 10,4 por ciento del censo electoral participó en dicho espacio. Aun así, muchas de las reacciones se han concentrado en la tesis de que estos resultados se deben a la apatía o alienación política de las y los jóvenes. Más o menos una pregunta recriminatoria de ¿sí marchan, pero no votan?

Una aproximación que, tal vez, pueda pecar de reduccionista. No solo por el hecho de que votar no es sino una de las formas de expresar la participación política, o por el hecho de que se asume que los Consejos eran parte de agenda de las movilizaciones (nunca se pidió ni se mencionó en este proceso), sino porque se presupone que todo este abstencionismo es intencional: se presupone que las y los jóvenes, deliberadamente, decidieron no votar, ya sea por apatía o desinterés. Esto no puede estar más alejado de la realidad.



Según el estudio realizado por Cifras y Conceptos antes de los comicios, solo el 31 por ciento de las y los jóvenes sabían qué eran los Consejos de Juventud y, de estos, el 70 por ciento dijo que posiblemente sí votaría. Si comparamos estos datos con los resultados electorales, el panorama cambia radicalmente: de las 12’282.273 personas habilitadas para votar, solo 3’684.681 realmente sabían que tenían que votar, y votaron 1’279.961: esto muestra un abstencionismo real del 65 por ciento, un porcentaje más cercano al abstencionismo general en Colombia, que va del 50 al 60 por ciento.



Rápidamente alguien podría decir: ‘Eso no es excusa, debieron informarse’; una interpelación frecuente y que también nos permite ahondar un poco más en este fenómeno. Para ello propondría cambiar de escenografía solo por un par de líneas. ¿Qué pasaría si yo les dijera a todas las personas que leen esta columna en Bogotá que hace poco se abrió la oportunidad histórica de incidir en la forma como se ejecutarían los presupuestos de cada localidad?



Con seguridad, la mayor parte de lectores se acaban de enterar. Lo sé porque de todo el censo electoral de Bogotá (no es un proceso electoral, pero ajá), menos del 1 por ciento participó en dichos espacios. Y aunque me viera tentado a decirles a mis conciudadanos que “se quejan, pero no participan” o “debieron informarse”, reconozco que aún tienen el legítimo derecho a quejarse de la criminalidad, de la corrupción o de que no entienden en qué se está gastando el erario en el Distrito.



Simplemente no sabían que existían los presupuestos participativos en la ciudad, y eso no les quita su rol como ciudadanos, más cuando es responsabilidad principalmente del Estado generar garantías para dicho conocimiento. ¿O no es ese el punto del contrato social? Incluso si la Registraduría dice que hizo pedagogía, los datos de Cifras y Conceptos muestran que esta pudo estar mejor encaminada.



Lo que quiero plantear aquí es lo siguiente: en lugar de recriminar, deberíamos apoyar el enorme trabajo que hicieron las y los candidatos que lograron que 1’279.961 votaran pese a la novedad del espacio, la poca pedagogía, los afanes y cambios a último momento de la Registraduría, la crisis de legitimidad y el nulo apoyo económico para sus campañas. Ellos, aunque ahora sea tremendamente impopular, decidieron creer en este país; ¿usted por qué no puede creer en ellos?



MATEO ORTIZ HERNÁNDEZ

Observatorio de la Juventud de la Universidad Javeriana



