Yo-Yo Ma y la importancia de la cultura

¿Qué podemos hacer juntos que no podamos hacer solos?



Esta pregunta del antropólogo de Harvard, músico y chelista nacido en Francia, pero de origen chino, Yo-Yo Ma, es la gran inquietud de la relación individuo-sociedad, que cada quien debería responderse, para gestar un futuro mejor. Y está bien que artistas prodigiosos como él ya no sigan tan solo haciendo ‘arte por el arte’ en sí mismo, para continuar llenando el ego de aplausos, sino que, ante los tiempos difíciles que corren en el mundo, su tarea estética tenga que ampliarse, con la perspectiva del arte como una herramienta con el potencial de contribuir a la transformación social.

Este artista es un intérprete estelar del chelo, reconocido en los escenarios internacionales más destacados por su capacidad para embelesar a su audiencia. Presentó en Medellín, en el Teatro Metropolitano, su propia respuesta: el Proyecto Bach, con el que está llevando las seis ‘suites’ para chelo del genial compositor alemán del siglo XVIII, Johann Sebastian Bach, a más de treinta ciudades de diferentes países, en una gira que incluyó la capital antioqueña.



El señor Ma cree en el poder de la cultura para generar puentes de entendimiento y confianza entre los pueblos, y con sus propuestas escénicas busca conmover la sensibilidad de niños, jóvenes y adultos.



Convencido de que todo lo que refuerce lo humano se debe intentar, se reúne, como lo hizo en esta ocasión, con públicos que no pueden acceder fácilmente a sus presentaciones artísticas, conversa con la gente y escucha sus inquietudes y las de estudiantes y maestros de escuelas de música.



Se lo vio, después de sus ensayos, tocando al tiempo con jóvenes aprendices de instrumentos de cuerdas de algunas orquestas juveniles de la ciudad. Con sencillez y simpatía, les aclaró dudas técnicas e interpretativas.



Durante su recital, la ‘suite número tres’ la dedicó al espíritu de resiliencia con el que los antioqueños han enfrentado sus tragedias, y la última, a todos los colombianos afectados por la violencia.



Además de ser la estrella de los intérpretes del chelo de las últimas décadas, es un inspirador social, un mensajero de paz que considera que Johann Sebastian Bach ayudó, con su genialidad, a comprender el entorno suyo y el de los demás.



Fue una noche para recordar, también por el implacable aguacero con truenos y centellas que, sin embargo, no mermó el interés colectivo de asistir a este acontecimiento único y ojalá repetible.



El teatro estuvo colmado de un público que también merece otro aplauso por su disciplina y entusiasmo. Estas seis ‘suites’ requieren una atención poco usual para ser asimiladas por el oyente, sobre todo cuando se escuchan por primera vez. Más de dos horas sin intermedio, de un repertorio denso, con una profundidad que se aleja de la inspiración religiosa que caracterizó gran parte de las partituras del inmortal compositor germano. Una sonoridad que si bien es sublime, no es nada fácil de escuchar, ya que, como bien lo anota el propio intérprete, Bach inventó una riqueza sónica que trasciende el propio instrumento.



Yo-Yo Ma terminó su recital con una pieza extraordinaria denominada ‘Los pájaros’, de la que no mencionó su autor, una obra llena de esperanza con la que hizo cantar al chelo, para motivar, como él mismo lo expresa, “una conversación sobre cómo la cultura puede ser una fuente de las soluciones que necesitamos”.



¡Que así sea!



MARTHA SENN