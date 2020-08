Una noticia alegre

La exposición que se anuncia en el Museo Nacional de Colombia denominada ‘100 × 8’ nos invita a conmemorar “la hazaña de ocho gigantes del arte colombiano” nacidos en 1920. Los pintores Alejandro Obregón, Enrique Grau, Cecilia Porras y Lucy Tejada; el escultor Édgar Negret; los fotógrafos Nereo López y Manuel H. Hernández, y el escritor Manuel Zapata Olivella.

Sus dos curadores, el escritor y crítico de arte Eduardo Márceles Daconte y el gestor de museos Juan Darío Restrepo, proponen un tono novedoso que radica en que se verán, por primera vez en público, obras de este grupo, ejecutadas entre 1944 y 1964, pertenecientes a colecciones públicas y privadas. Muy interesante será verificar cómo se formaron, contrastaron sus lenguajes y germinaron sus búsquedas al inicio de sus carreras. Una exposición histórica que, sin duda, sorprenderá, porque los nombres celebrados significaron un quiebre de época con sus inmediatos antecesores y dejaron una obra pionera del arte moderno en Colombia.



Se destacarán, entre otros factores, la influencia que con su profusa flora y fauna ejerce Obregón en las artes plásticas actuales; el lenguaje triétnico caribeño de Grau; el abstraccionismo geométrico de Negret; las fotografías que denuncian injusticias sociales, también contra los niños, y la actitud polémica de Porras.



Estos artistas –afirma la curaduría– han democratizado la creatividad con el uso de materiales innovadores y propuestas originales, vitales y poderosas que demuestran la fuerza del arte contemporáneo para irse renovando en plena libertad. Son perdurables porque, con sus expresiones de vanguardia, no cesaron de indagar nuevas formas de comprender, embellecer, descifrar e interpretar con abstracciones el espíritu del tiempo de su época.



Gracias a las plataformas digitales, esta exposición no solo podrá llegar a cualquier esquina del mundo, sino que será de gran utilidad para colegiales y universitarios que en familia abran diálogos diversos y enriquecedores sobre el arte en Colombia.



2020 ha sido declarado el año del médico, antropólogo y escritor, nacido en Lorica, Manuel Zapata Olivella. Su natalicio se celebra también en el Museo Nacional, en el mismo período de esta exposición, entre inicios de octubre próximo y mediados de enero del 2021. Sus obras, que tratan fundamentalmente de la opresión y la violencia, se expondrán en vitrinas, en sus diversas ediciones, junto con la colección de revistas ‘Letras Nacionales’, manuscritos, fotografías y memorias de sus investigaciones plasmadas en novelas, cuentos y ensayos. Una herencia y un patrimonio afrocolombiano para la reflexión, admiración y el deleite de todos sus compatriotas.



No puedo abstenerme de contar una anécdota que refleja la generosidad de espíritu de este gran hombre. Comenzando el año 2000, junto con el maestro Pablo Arévalo ofrecimos un concierto para voz y piano en la catedral de Quibdó, que se convirtió en un trueque de creatividades con varios músicos populares, bailarines folclóricos y cantantes de alabaos de la región. Esa noche, Manuel Zapata Olivella estaba entre el público.



A la mañana siguiente, ya para regresar a Bogotá, nos encontramos con él en el aeropuerto. Cuando me vio, me llamó alegre desde la distancia con un gesto de sus manos. Se levantó de su silla, me abrazó y me dijo: “Ayer Quibdó era uno, y hoy amanecimos distintos. Amanecimos distintos, porque todos amanecimos iguales. Y amanecimos iguales porque con su recital de anoche nos sentimos dignos y respetados, y la dignidad y el respeto nos igualaron”.



Sus palabras me causaron tanta emoción que, con un nudo en la garganta, apenas pude decirle: “¡Gracias, Maestro!”.



MARTHA SENN