Un reclamo de libertad

Protestas de gente reconocida públicamente, y de quienes no tienen voz abierta en los medios, con más de setenta años de edad, se oyen desde todos los rincones y disciplinas del país, para condenar el encierro que, a causa del covid-19, se extenderá, solo para ellos, durante más tiempo. Por la afectación diferencial de la pandemia, el Gobierno ha decidido, de manera unilateral, considerar a estas generaciones un grupo de ciudadanos incompetentes para determinar su autocuidado.

Con la intención de proteger las libertades de circulación y movimiento en las ciudades y el campo, de todos los habitantes adultos mayores de Colombia, su capacidad de autodeterminación y desarrollo libre de sus personalidades, hay amenazas de demandas, por la inconstitucionalidad de estas normas. Inclusive se han hecho invitaciones a la desobediencia civil, con sabias llamadas de atención de la psicóloga Florence Thomas, entre otras con sólidos argumentos contra el trato desigual.



Estas libertades afectadas inspiran, sin embargo, otro tipo de relatos que circulan en redes digitales, que son llamativos por su imaginación literaria. Se encuentran escritos con humor –Daniel Samper Pizano–, cartas, cuentos, ensayos filosóficos y jurídicos –Jorge Humberto Botero– y recomendaciones culturales para entretener el encierro.



El compromiso adquirido por el Gobierno consiste en satisfacer las necesidades económicas, sociales y emocionales de las personas sin recursos. Así las cosas, la filósofa y escritora, experta en derechos humanos, Ligia Galvis, que trabaja desde la sabiduría y la experiencia, con ideas diferentes para orientar y conducir esta amenaza pandémica, le solicita en una carta abierta al presidente de la república, Iván Duque, un mercado a su domicilio. Le es indispensable, ya que se le agotan sus reservas para subsistir: ‘Cadáver exquisito’, de Agustina Baxterrica; ‘Volver al oscuro valle’, de Santiago Gamboa; ‘Un mundo huérfano’, de Giuseppe Caputo, y una obra muy oportuna para este momento, ‘La magia del silencio’, de Kankio Tanier, la monja budista que nos enseña cómo incorporar el silencio a nuestra vida para sobrevivir”. ¡Qué sabia picardía!



El argentino Julio Andrés Pagano, con su sensibilidad de poeta, confirma que algo mágico sucede cada vez que los extremos generacionales se juntan con amor y espíritu creativo. Cuenta de un abuelo que se dedica a tejer realidades con los variopintos hilos del alma. Guardando la debida distancia que exige la época, enseña a su nieto cómo hacerlo, sin ovillos ni agujas. Le son suficientes –dice– la belleza que irradian los árboles, el perfume de las flores, la libertad del juego de los perros, la labor de las abejas, y se apoya en los cantos de los pájaros para revitalizarse. Le basta con “abrir el corazón para no sentirse nunca solo”. El niño se asombra, porque lo único que siempre ha oído decir es que los viejos ya no sirven para nada.



Con su campaña de fomento de la lectura, Villegas Editores invita a repasar las afirmaciones incomparables y geniales de Nicolás Gómez Dávila, tomadas de ‘Escolios a un texto implícito’, obra promovida en Europa por el filósofo italiano Franco Volpi. Nos dejan huella, entre otros de sus pensamientos:



“La imaginación es el único lugar del mundo donde se puede habitar”. “La serenidad es el fruto de la incertidumbre aceptada”. “En el camino de la lucidez, culmina la cultura”.



Son reflexiones para los tiempos inciertos que estamos viviendo, en los que, con serenidad y lucidez, no tenemos otro camino que adentrarnos en nuestra imaginación para oponernos al trato desigual, aunque nos mantengan apresados en casa.



MARTHA SENN