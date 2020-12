Un estreno mundial

La historia del arte, en cualquiera de sus expresiones, está llena de obras que sublimizan hechos dolorosísimos sucedidos a lo largo del tiempo. Artistas e intérpretes no quieren que lo trágico pase al olvido y se inspiran en acontecimientos que han marcado hitos en la evolución de la humanidad. Basta citar como ejemplo la vida y crucifixión de Cristo, permanente en la memoria colectiva a través de los siglos, con la magia del pensamiento místico y ritual y los símbolos de las artes literarias, escénicas y plásticas.

Así ha sido en relación con catástrofes del pasado y el presente en Colombia, vinculadas al poderío, las guerras, la corrupción y la violencia con todo género de maldades. Pesadillas atroces, que ojalá no se repitan en el futuro, han inspirado a escritores, compositores, músicos, dramaturgos, actores, escultores y pintores. Los videos, el cine y las telenovelas no se quedan atrás en cuanto a denuncias propuestas con la estética que demanda el arte, a pesar de las perversiones transmutadas, por la gracia de la creatividad, con efectos catárticos.



Además, el arte de lo calamitoso así sublimado ayuda a superar en quienes lo apreciamos, el horror que producen las acciones inhumanas que tanto sufrimiento y traumas dejan de generación en generación, y acerca un paso más hacia el perdón y las propuestas de armonía y convivencia pacífica.



En estos días circula en redes sociales el estreno mundial de una excelente obra de música sacra para coros, del compositor colombiano Juan Pablo Carreño, comisionada por la dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional. Fue escrita para conmemorar a las víctimas de la violencia en nuestro país, y para “evocar la figura universal de la víctima”, como lo expresa su autor.



Grabada con el respeto a la distancia social exigida para la protección de los artistas del Coro Filarmónico Juvenil, y del taller de ópera del Conservatorio Nacional de Colombia, está matizada por imágenes de cascadas y paisajes que, por unos segundos, se proyectan en la transparencia de una gota de agua al borde de caer. La fotografía artística es de Jesús Abad Colorado.



Diversas vocalistas de alabaos inspiran esta obra titulada Lamentaciones ¡Ay Padre!, que toma cantos de raíces chocoanas mezclados por el compositor con música lírica de tradición renacentista, “una original aproximación sincrética entre tiempos y culturas”.



Se invoca la reconciliación como el único camino, y la aceptación de la diferencia como máxima virtud. Se da voz a nuestros muertos de la violencia, que, en el decir de una de las víctimas, “mueren dos veces: cuando los matan y cuando los olvidamos”. El evocador video dirigido por María Belén Sáez de Ibarra invita a recordar la tragedia de Bojayá y a mantenerla viva en nuestra memoria espiritual.



Los intérpretes, dirigidos por María Jimena Barreto, se lamentan con las vocalizaciones precisas de las cantaoras y repiten su melodía sagrada:



“¡Ay, Padre! Recuerda lo que nos ha sucedido y si no me encuentras, ten en cuenta nuestro oprobio: nuestra tierra en manos ajenas, huérfanos y madres viudas; el hambre nos da fiebre, tenemos la piel requemada como un horno. Nuestros ojos se nublaron. En nuestro corazón terminó la alegría. Nuestras danzas se volvieron cantos de dolor. Luchamos por el futuro de nuestros hijos. Muy grande ha sido tu enojo. Restáuranos. ¡Ay! Padre, haz de nuestra vida un comienzo”.



Las cantaoras de Bojayá y Quibdó, los artistas intérpretes de esta emocionante obra de Carreño, los autores del video acompañante y el fotógrafo parecen decirnos que si callar es complicidad, cantar los alabaos es denuncia. ¡No se la pierdan!



MARTHA SENN