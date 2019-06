Gracias a Artbo, otra excelente iniciativa cultural capitalina, se presentaron en un reciente fin de semana, en diversos escenarios, más de 65 propuestas de arte moderno. En el teatro Faenza, una instalación creada por Mapa Teatro, titulada ‘Testigo de las ruinas’, que reúne imágenes, testimonios y relatos de antiguos habitantes del barrio Santa Inés (el Cartucho), antes, durante y después de su desaparición.

La ultima habitante del barrio, Juana Ramírez, con la dignidad de su trabajo, muele el peto, hace arepas, las asa y las ofrece al público al final de la función, mientras con su silencioso recuerdo reconstruye y revive un lamentable episodio de la historia de Bogotá.



La denuncia de la injusticia social como fuente de inspiración de diversas manifestaciones artísticas es tan antigua como el arte mismo. Incorporar a la calamidad extrema un componente estético produce una especie de catarsis colectiva de las tragedias humanas y ayuda a conservar, de generación en generación, la memoria de lo sucedido, con la esperanza de la no repetición.



Mapa Teatro, reconocida nacional e internacionalmente por la seriedad y trascendencia de sus obras, concibió durante cuatro años esta instalación, creada con estética impecable, que logra impactar desde lo ético a cada espectador y el conjunto de la sociedad en la que vivimos.



Con un juego entre iluminación, videos y precioso trasfondo musical, transcurre el tiempo desde la época en la que al corazón de la ciudad llegaban migrantes de la violencia y se acomodaban en el que fue patrimonio arquitectónico colonial, con algunas casas republicanas y otras ‘art nouveau’.



Allí se quedaban y se multiplicaban, convirtiéndose en hombres, mujeres y niños hambrientos y drogadictos, miserables abandonados de lo divino y lo humano, transeúntes entre basuras y cadáveres de los donnadies que no se sabía cómo morían, acompañados por esqueléticos perros, con un pasado sin referentes, un presente sin dignidad y un no futuro.



Más de dos mil sobrevivientes fueron desalojados del hoy parque del Tercer Milenio. Una grúa con palas gigantes arrasó los muros. Desaparecieron escabrosas viviendas, negocios aterradores y la vía principal llamada ‘callejón de la muerte’, en el que “había que ser muy inteligente para navegar seguro”, como lo expresa uno de sus habitantes.



El desalojo humano sucedió. Los expulsados por el destino, a los que la calificación de seres humanos no los alcanza, se conocen con el atroz apodo de ‘desechables’. Siguen deambulando, duermen bajo los puentes. Respeto, dignidad e igualdad no existen para ellos, pero la libertad de morirse de hambre y abandono la tienen garantizada.



Esta tragedia humana en pleno siglo XXI, de la cual la mayoría de los colombianos sabíamos algo y poco, se muestra por gracia y desgracia en esta instalación artística, como calcada de una realidad que parece un invento de Victor Hugo, autor de la inmortal novela ‘Los miserables’.



Aparte del dolor, nos deja la sensación de impotencia y una rabia sin límites contra los corruptos, causantes también de que las políticas públicas de apoyo al bienestar social no puedan llevarse a cabo en debida forma.



Un testimonio escalofriante fue dado por uno de los habitantes de esa zona que hoy es ‘borrón y cuenta nueva’. A la pregunta sobre el futuro del Cartucho y sus habitantes, dijo: “¡Desaparecerá, pero nacerán en la ciudad muchos cartuchitos!”.



Gracias a Mapa Teatro por sensibilizar al público con una catastrófica realidad humana que hemos vivido en Colombia y no podemos negar.



MARTHA SENN