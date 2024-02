Teresita Gómez: música para toda una vida

A pesar de haber tenido que enfrentarse durante buena parte de su vida al machismo, al racismo y al clasismo, la pianista antioqueña Teresita Gómez, con el rigor y la disciplina de la niña prodigio que fue y que ha sabido mantener hasta ahora a sus ochenta años, ha logrado llegar, en nuestro país y en la escena internacional, a la cumbre del arte de la interpretación del repertorio clásico universal, y ha sido óptima embajadora del patrimonio musical colombiano.



En el Hay Festival de Jericó, Antioquia, con transmisión directa televisiva, se presentó una biografía autorizada, que edita Penguin Random House, escrita por Beatriz Helena Robledo, maestra en literatura hispanoamericana y profesora en el área de literatura infantil.

Un lenguaje literario impecable que envuelve al lector en una filosofía de vida que, con su autenticidad, inteligencia y sencillez, ha sabido construir la protagonista de esta obra.

Entregada por completo a su arte, Teresita Gómez encarna sensibilidad, constancia y lucha. En su biografía se muestra a la hija adoptada por los porteros del Instituto de Bellas Artes de Medellín, la joven madre cabeza de familia, la artista de talento creciente, la esposa que no quiso ser, sus amores y desamores, la amiga de todos los instantes que, con una sensibilidad desmesurada, llora por ella, por los suyos que amó y ya no están, y por quienes sufren, pero también canta, baila y sabe gozar de la belleza de la poesía, la literatura, la pintura y el teatro.

Lo esencial de su personalidad: buscar siempre la armonía y mantener su libertad interior no solo por su arte de musicante sino por su propia razón de ser. Con estos escudos ha sabido enfrentar las trágicas circunstancias que la han crucificado y de las que se ha podido levantar de nuevo, como aquella del poema: “Cuantas veces me mataron, cuantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando”.

Después de una tendinitis por la que le fueron operadas sus manos, se acercó a Juan Sebastián Bach y supo cómo reponerse, al tocar una y otra vez la música de este inmortal compositor. Siguió siendo una con su instrumento, una con la música misma, y una con el amor que propone cuando interpreta.

La narradora muestra su don literario para ubicar al lector dentro del contexto histórico, social y político en que suceden los eventos más relevantes de la vida de la protagonista. Teresita Gómez se aleja de la religión católica por el racismo de las monjas de un colegio privado en el que su padre adoptivo, al que adoró, quiso educarla. Algunos de sus colegas, al considerarla fuera de foco, la hacen encerrar en un centro psiquiátrico, en un entonces en el que se experimentaba con drogas que por fortuna aprendió a rechazar.

Durante el régimen del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, es detenida mes y medio por considerarla peligrosa para la sociedad. Nombrada por el presidente de la cultura de Colombia, Belisario Betancur, es embajadora cultural en Alemania Oriental. La enorgullece su tarea de formar talentos jóvenes, no solo como futuros pianistas, sino como buenos seres humanos.

Se define a sí misma como una negra criada en una cultura blanca, e insiste en que la música no tiene color ni clase social y está por fuera de la miseria humana.

Valga destacar su agudo sentido del humor. Al subirse a un taxi, el conductor la mira a través del espejo y cree reconocerla. Le pregunta: ¿Usted es Blanquita Uribe?, en efecto otra gran pianista colombiana. No, señor, yo soy ‘Negrita’ Gómez, le respondió llena de gracia.

“Dicen que la vieron bailando el tango del final feliz”.

MARTHA SENN

