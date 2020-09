Teresita Gómez, la gran colega

Una de las satisfacciones que se comparten entre los músicos y el público en general en estos días tiene que ver con el premio Vida y Obra 2020, otorgado por el Ministerio de Cultura a la artista Teresita Gómez. Esta pianista es aplaudida nacional e internacionalmente. No solo por su talento y la capacidad interpretativa con la que sabe mantener a la audiencia en vilo, sino también por la originalidad de sus propuestas de recitales y conciertos. Siempre ha incluido obras de compositores colombianos, a los que interpreta con la misma devoción que a Bach, Mozart o Beethoven.

Es la máxima intérprete de las obras para piano de Luis Antonio Calvo. Escucharla en ‘Lejano azul’ es sentir anudada de belleza el alma. Su discografía emociona porque es capaz de transmitir la pureza de su arte con la misma fuerza y vitalidad que llega al público desde los escenarios en vivo.



Hace algún tiempo cumplí con la promesa que me había hecho de visitar en París, en el cementerio Père Lachaise, la tumba del inmortal Georges Bizet, el autor de la ópera ‘Carmen’, una de las más representadas en el mundo de la lírica. A esa gitana indomable, que pregona un himno a la libertad como el valor esencial del ser humano, tuve el privilegio de encarnar en innumerables ocasiones.



En una tarde primaveral decidí hacer esa excursión. Por fin pude encontrar el sitio del reposo eterno de este gran compositor francés, un monumento muy pequeño, casi escondido, que adorné con un manojo de mimosas, la flor que Carmen –según la novela de Prosper Mérimée en la que se basa el libreto– lleva siempre en su cabello alborotado.



Al hacerlo vino a mi mente el recuerdo de tantos años atrás, sobre el estudio y la memorización de esa partitura que, al no ser pianista, se lo debo precisamente a Teresita Gómez. Con su maestría, disciplina y experticia de estilo, me la enseñó, corchea tras corchea. Su paciencia y dedicación son invaluables. Por primera vez, gracias a su conocimiento bien transmitido, la canté en el teatro Colón de Bogotá y seguí haciéndolo durante muchos años en distintos escenarios internacionales. Me pedía que pronunciara bien el francés, para diferenciar entre ‘l’amour’ (el amor) y ‘la mort’ (la muerte), palabras claves en esta ópera. Insistía, porque “estos dos momentos de los que nadie escapa –me decía sonriente– lo único que tienen en común es que nunca se sabe cuándo llegan”.



Con su sensibilidad extrema, inteligencia y sentido del humor, acompaña su vida y la de quienes la rodean. Así, sus enseñanzas son una delicia pedagógica. Uno de sus apuntes más graciosos lo tuvo con un taxista que al verla como pasajera le preguntó: “¿No es usted Blanquita Uribe, la famosa pianista?”. Y ella le respondió riendo: “No, yo soy ‘negrita’ Gómez, también pianista”.



El momento en que más admiración y aprecio le tuve fue en Ciudad de México, en el teatro de Bellas Artes, donde compartimos por casualidad el escenario en una noche de concierto, ella como solista, con un programa de gran complejidad interpretativa y contrastes, y yo como cantante lírica, acompañada por el impecable maestro pianista Pablo Arévalo.



Llevaba en su alma el dolor más profundo. Su hijo acababa de fallecer. Sin embargo, no quiso cancelar el concierto. Su fortaleza de espíritu la hizo sobreponerse. Al finalizar, minutos llenos de emocionado silencio transcurrieron antes del estallido de aplausos de un público al que le supo llegar con su talento, su arte y su nostalgia.



Los recitales en su residencia de Medellín, que ha sabido convertir en un centro cultural, son muy concurridos. Teresita Gómez, la maestra experta, amiga sensible y colega exquisita, es un personaje inolvidable.



MARTHA SENN