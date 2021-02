Proverbio bíblico desactualizado

Nunca he estado matriculada en los movimientos feministas. Creo en la influencia que hombres y mujeres, sin hacer discriminaciones, pueden tener en la sociedad, dadas sus cualidades de poder personal, el único poder en verdad útil y válido. Individuos luchadores, amables, inteligentes, conocedores, con experiencia, disciplina, honestidad, sensibilidad y valores humanos.

Sin embargo, no pongo en duda el liderazgo natural de la condición femenina, que empieza en el seno de la familia y se mantiene con el acompañamiento que hasta el final de sus días las mujeres ofrecemos de manera incondicional a hijos y nietos.



Ahora recuerdo una anécdota que por graciosa no deja de ser menos cierta. En Houston vi a una mujer joven que guiaba un camión inmenso de Federal Express. Estaba sola, parqueó, lo abrió y empezó a cargar en sus espaldas un paquete enorme que se veía muy pesado. Al pasar junto a ella le pregunté si necesitaba ayuda. Me la aceptó como gesto de solidaridad femenina. Mientras nos esforzábamos en no dejarlo caer, me dijo: ¿se da cuenta, señora, en dónde ha quedado el proverbio bíblico proveniente de la expulsión de Adán y Eva del paraíso: “Trabajarás con el sudor de la frente, él, y ella, parirás con dolor?”.



Ahora, gracias a los movimientos feministas que reclaman la igualdad entre los sexos, nosotras seguimos y seguiremos pariendo con dolor y, encima de todo, trabajamos con el sudor de la frente. No pude contraargumentarle nada y nos despedimos con un gesto de resignación.



Con todo y ello, no hay duda de que, tal como lo plantea un interesante video que circula en redes sociales, mientras el mundo está tan distraído por el miedo generalizado a la pandemia y por el ruido de quienes se resisten a cambiar, los cambios están sucediendo de todas maneras. Todo, gracias a las mujeres en cargos de poder y a las empresarias, artistas, defensoras de derechos humanos, escritoras, profesoras, filósofas y tantas otras que saben ejercer sus influencias y optimismos en muchos otros campos de la vida en sociedad. Basta mencionar en primera línea, por la vocación de servicio, a las naciones de las que son líderes, a aquellas luchadoras que, bien como presidentas de sus países o de organizaciones internacionales del primer orden, vicepresidentas, primeras ministras o cancilleres, comandan el destino democrático de 22 países entre los 193 reconocidos por la ONU.



Mencionaré entre las más destacadas: Angela Merkel, canciller alemana, y las primeras ministras Nicola Sturgeon, de Escocia; Mette Frederiksen, de Dinamarca; Erna Solberg, de Noruega; Sanna Marin, de Finlandia; Ingrida Simonyte, de Lituania; Jacinda Ardern, de Nueva Zelanda; Katrin Jakobsdóttir, de Islandia; Ana Brnabic, de Serbia; Viorica Dancila, de Rumania. Y las presidentas Sahle Work Zewde, de Etiopía; Zuzana Kaputova, de Eslovaquia; Dalia Grybauskaite, de Lituania; Maia Sandu, de Moldavia; Tsai Ing-wen, de Taiwán; Kersti Kaljulaid, de Estonia; Kolinda Kitarovic, de Croacia; Halimah Yacob, de Singapur. Nancy Pelosi, de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Las directoras Kristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional, y Christine Lagarde, del Banco Mundial. Fatou Bensouda, fiscal jefa de la Corte Penal Internacional. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, y por supuesto, nuestra vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Estas servidoras públicas legítimamente ‘empoderadas’ y otras tantas líderes con influencia mundial, nacional y local, en diferentes áreas claves para el desarrollo integral humano y medioambiental, nos ofrecen una esperanza: la de cambiar positivamente al mundo.



MARTHA SENN