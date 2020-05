Pescando en lo digital

Cada día, durante este encierro forzoso, me pongo a pescar en el inmenso mar de lo digital. Es una tarea grata. Van cinco resultados.

Google Arts, la plataforma de arte y cultura más importante del momento en el ámbito mundial, destacó, en el marco de la celebración reciente del Día Internacional de los Museos –18 de mayo–, la nueva forma de exhibición, en fotografía, audio y video, de piezas de cerámica prehispánicas de la región del Cauca medio quimbaya (700-1500 d. C.), del Museo Arqueológico, ubicado en La Candelaria, en Bogotá, titulada ‘Rostros’. Se trata de figuras antropomorfas, hombres y mujeres, que a simple vista parecen iguales, pero que, ayudados por los expertos, las observamos con rasgos distintivos en cara, manos y piernas. ¿Qué nos dicen esos rostros plasmados en cerámica, cómo era su cotidianidad, cómo pensaban y qué nos dejaron desde su época?



Musa, con sus espacios virtuales, nos permite no solo acercarnos a este patrimonio que resalta nuestra cultura e identidad, sino que apoya a historiadores, antropólogos y arqueólogos en sus tareas de investigación. Como lo expresa Alicia Eugenia Silva, su directora: “Es una muestra de Colombia para el mundo”. ¡Felicitaciones!



Librerías y Spoty.com ya tienen la reciente publicación de la obra poética de María Teresa Herrán ‘Los ruidos del silencio’. Un tris de libro, como bien se llama esta colección editorial. Veinte años de poesía que muestran un perfil diferente de esta escritora-periodista, cuya visión crítica en las discusiones de país no puede anular el sentido espiritual de su ser.



“Ayúdame a que cada instante

parezca un siglo de aquellos

que se guardan en el pensamiento”.



Como bien lo anotó el ya ausente maestro Javier Darío Restrepo en la presentación que hizo de estos poemas cortos, precisos y sonoros –magníficamente leídos por Laura García–, en la poeta aparece la calidez de lo emocional que le ha dado la experiencia de vivir. “Hay una grata combinación de sentimiento y pensamiento; se siente en el fondo el latido de la esperanza”. ¡Disfrútenlo!



A quienes les gusta el contacto con el papel, la compra a domicilio en el vecindario (Luvina) es útil para lectores compulsivos. Uno de ellos, es “el tierno carnicero de libros”, Hant’a, protagonista de la novela ‘Una soledad demasiado ruidosa’, de un genio de la segunda mitad del siglo XX: el checo Bohumil Hrabal. Una fábula de maravillosa prosa, escrita cuando todavía su obra era prohibida por el régimen comunista, y de la que el autor afirmó que “solo había vivido para escribir este libro”. Narra la desolación, el amor, la creación y la destrucción de libros y reproducciones de cuadros. Toneladas de sabiduría y arte de la humanidad, carcomidas por una trituradora de papel ¡Qué dolor!



Entre autobiografía y ensayo, ‘Las pequeñas virtudes’, de Natalia Ginzburg, grata voz de la literatura italiana del siglo XX, reúne textos de inquietante belleza: “A los hijos no hay que enseñarles el deseo del éxito, sino el deseo de ser y de saber; que no se les ocurra querer llegar a ser idénticos a nosotros”, y cierra con una propuesta sabia: “El amor a la vida genera amor a la vida”.



Impacta su comprensión de “el silencio” como generador de sufrimiento. Un vicio del alma que envenena –dice– un egoísmo de nuestro tiempo; una forma de infelicidad “diabólica”. Un fruto malsano que debe ser juzgado desde el punto de vista moral; un pecado grave, como la apatía y la lujuria.



A desconfiar de los silenciosos negligentes. Evaden responsabilidades frente a sí mismos y los demás. ¡Hacen daño!



Mi libro en tu librería. Una bonita propuesta en red de escritores y libreros. ¡Unámonos!



MARTHA SENN