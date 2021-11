En el Teatro colón. La reciente programación en el Teatro Colón del concierto ‘Las cuatro estaciones’, de dos grandes compositores de distintas épocas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia creó expectativa. Un viaje de la Italia barroca a la Buenos Aires porteña.

Esta obra cumbre de Antonio Vivaldi, la más tocada en la historia de la música de cámara, lo ha inmortalizado. Son cuatro conciertos con un complicado violín solista. Parecen escucharse lluvias, truenos, cantos de pájaros y hórridos vientos, dulces murmullos y furibundos insectos. No se sabe con certeza si los poemas sobre el ciclo anual del tiempo que inspiraron esta partitura de 1723 son o no de su autoría. Los expuestos momentos musicales entre cada uno de los grupos de cuerdas requieren de acople perfecto y sintonía impecable. Por ello, esta partitura de notable dificultad es un reto para cualquier orquesta, sobre todo para las que, desde su origen, no se dedican a dicho género ni se especializan en música de cámara.



A tres siglos de distancia, la obra máxima de este italiano inspiró al genial argentino contemporáneo Astor Piazzola, que compuso, bajo el mismo nombre, una deslumbrante versión con aires tangueros de arrabal que nuestra orquesta interpretó con entusiasmo contagioso. El ruso Leonid Desyatnikov reescribió, en clave de violín solo, las melodías del típico bandoneón e incluyó citas de la obra original, creando un vínculo más evidente entre los dos compositores. Una escritura refinada hasta casi eliminar la línea diferencial entre lo clásico y la música popular porteña.



Con el solo de violonchelo de esta obra, el maestro José David Márquez demostró ser un artista de talento superior y máxima calidad interpretativa.



No hay duda sobre la técnica depurada y madurez musical de la solista del violín, la guapa española Leticia Moreno, que insinuó la dirección orquestal en ambas composiciones. Sobran sus excesivos movimientos corporales, con los que logra distraer la concentración de la audiencia que escucha. El gran maestro entiende que su instrumento toma vida cuando suena para que la atención del público esté puesta sobre la música y no exclusivamente sobre él como intérprete.



El momento cumbre que nos llevamos en la memoria fue el bis ofrecido con ‘Oblivion’, también de Piazzolla.

En el Teatro Mayor

Inolvidable el concierto del pasado 18 de noviembre. Contrastado repertorio y excelencia de protagonistas: la Orquesta Sinfónica misma; su director invitado, que ojalá regrese, el gran maestro alemán Henrik Schaefer, y la pianista venezolana Gabriela Montero. Este programa y sus intérpretes podrían haber sido aplaudidos en cualquier escenario internacional. ‘El Moldava’, hipnótico canto fluvial de Bedrich Smetana; el ‘Concierto para piano n.º 1’, de Tchaikovsky, y las ‘Variaciones enigma’, de Edward Elgar, unos emotivos retratos de sus afectos con un “refrán oscuro” que no tiene solución.



La también compositora Gabriela Montero demostró personalidad, impecable técnica y buen gusto interpretativo. Tchaikovsky mismo la habría admirado. Su habilidad para improvisar la hace única. Para el bis, solicitó a los presentes escoger una melodía conocida. Algún gracioso gritó: ‘La cucaracha’. Ella aceptó el reto. En un minuto, la artista, habitante y habitada por su propia música, se inspiró y paseó al público por la historia de los estilos musicales. La popular cancioncilla de la que “le falta una patica para andar” se llenó de armonías con visos barrocos, clásicos, románticos, impresionistas y contemporáneos. Su maestría nos dejó boquiabiertos y con el deseo de seguirla escuchando.



MARTHA SENN



(Lea todas las columnas de Martha Senn en EL TIEMPO aquí).