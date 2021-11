Niños y jóvenes artistas

La editorial independiente Albaricoque Libros y la Librería Lerner se han embarcado en una loable aventura consistente en estimular en niños y niñas el aprendizaje de un encantador juego de palabras. Con narraciones e ilustraciones que cuentan, ordenan, desordenan y se alimentan de fantasías, formas y colores, se editó un primer libro ilustrado: ‘Las aventuras que habito’.

La oportunidad es redonda porque a partir de talleres que llaman de los 8 a los 12 años, se decidió darle un hogar al resultado de esos juegos infantiles: libros joya, para ser leídos no solo por otros niños, sino también por nosotros para que nos asombremos y aprendamos del talento que se descubre con metodologías adecuadas.



Adriana Bernal y Andrés Morales, directores responsables de la editorial, y sus pequeños exploran las palabras leídas y escritas, como si fueran condimentos “del más delicioso dulce que se puedan imaginar”. Apasionados, asumen “los desafíos culinarios” hasta llegar a resultados listos para ser servidos en la edición final del libro. Se siente la emoción de sus procesos creativos: Daniel Navas dibuja sus aventuras y nos invita, a sus 8 años, a compartirlas. A Manuela Figueroa, de 9 años, la seducen las narraciones épicas que tiene en su corazón. María Clara Ojeda (9 años) colorea y acaricia a sus fieles mininos. Julieta Herrera a sus diez años escribe: “Juro que no me lo inventé, simplemente salió de mi boca como si hubiera esperado a salir de ahí desde que nací”.



Con grandes personajes, buenos ingredientes de color y dibujo, juegos libres y una imaginación desbordada, se descubrieron estos “cuatro cocineros” de las palabras y la ilustración.



Cuando un niño crea una historia con inicio, problemas y soluciones, “genera conexiones emocionales que se quedarán guardadas para el resto de sus vidas” afirma la psicóloga Annie de Acevedo.



Hablando de metodologías adecuadas para descubrir y formar talentos artísticos, el Colegio del Cuerpo de Cartagena en su propósito de educar para la paz –9.000 niños en 24 años– presentó, en el Teatro Mayor, una instalación coreográfica titulada ‘Dos volcanes y un laberinto’, dirigida por el coreógrafo y bailarín Álvaro Restrepo. Concebida como un homenaje a Álvaro Mutis y a Gabriel García Márquez por sus respectivas obras: ‘El último rostro’ y ‘El general en su laberinto’, la primera es detonadora de la de la segunda.



Es fascinante lo que sucede al hacer arte sobre arte ya creado. La inspiración dada por la literatura, la música, la historia, la vida misma, parece no tener fin para seguir dando frutos afortunados y contagiosos que se aprecian en el tiempo. Es el caso de esta propuesta de ‘ballet’ en la que los jóvenes artistas están aún en el proceso de llevar sus cuerpos tan lejos como sus aptitudes bien entrenadas se lo permitan.



En un mundo ideal, la educación estaría fundada en el descubrimiento, formación e impulso del talento natural que cada uno de nosotros tiene como ser humano por el mero hecho de serlo. Ello atraería nuevas formas de libertad, sobre todo la de decidir el trabajo que se desea hacer en la vida, y “solo las máquinas estarían empleadas”, como lo afirma el pensador Roger Bartra. No más trabajo ‘con el sudor de la frente’, sino con la fuerza de la creatividad. Seríamos sociedades que ejercerían su derecho a la felicidad, que es la suma utópica de todos los demás derechos humanos.



Que gracias a iniciativas como las mencionadas las palabras de los niños y las danzas juveniles tengan alas para volar tan alto y lejos como les sea posible.



Colofón: con un presupuesto nacional tan ínfimo y disminuido para cultura, ¿cómo aspirar al desarrollo de nuestro país?



MARTHA SENN



