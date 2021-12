Libros, arte y barbarie

A veces, por casualidad, se pescan en las redes digitales informaciones que suman al conocimiento, tocan la sensibilidad y abren la puerta a reflexiones.



Es el caso de una narración anónima que relata el comportamiento entre los lobos. Estas fieras salvajes son famosas en la literatura infantil por ‘Caperucita Roja’ y en la mitología pagana por Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. ‘Los motivos del lobo’ de san Francisco de Asís, un espiritual poema de Rubén Darío. “Todos llevamos en el pecho un secreto e inconfesable lobo estepario”, según Hermann Hesse, y las historias de terror sobre la leyenda del Hombre Lobo, entre otras. Sus aullidos han simbolizado ambivalencia de liderazgo y heroísmo y, violencia, amenaza nocturna y depredación.

Observadores de estos carnívoros gregarios describen que cuando dos de ellos se ensartan en una lucha feroz cuerpo a cuerpo, el que en un momento dado se siente más débil se entrega y le ofrece su cuello al más fuerte, cuya reacción inmediata es la de quedar paralizado. Al parecer, la cadena del ADN explica esta actitud instintiva.



Como dicen los italianos: ‘Se non é vero é ben trovato’: ‘Si no es verdad, es un buen hallazgo’, que invita a pensar en una cualidad escasa de los seres humanos: la humildad, pues entre lobos en guerra no hay vencedores ni vencidos.



¿Qué tal si los humanos tuviéramos algo de ese ADN? La humildad nace de la fuerza de la libertad y consiste en no bajar la cabeza ante nadie y en no permitir que nadie baje la cabeza ante uno. De resto, doblegar voluntades con el poder de las armas, el dinero, la corrupción o la violencia es delictuoso, falta de sensatez y de capacidad para dialogar, lo que abre espacios a la barbarie.



El lobo es un animal salvaje. El ser humano salvaje ha habitado el mundo desde siempre, y la cultura hace esfuerzos por domesticarlo. ¿Es el estepario un verdadero animal o un verdadero hombre?, se pregunta Hesse, dejando la respuesta a la justicia.



En épocas de oscuridad, las sendas mejor iluminadas son las del arte y los libros como símbolos de civilización y materia prima contra lo inhumano. Despertar desde la niñez ese aprecio es la mejor inversión generacional.



Sobre salvajismo, libros y arte, la cinta ‘El olvido que seremos’ transforma el decir literario de Héctor Abad Faciolince en lenguaje cinematográfico. Un reflejo de la vida familiar y profesional del padre del escritor, asesinado por paramilitares, el médico y líder cívico Héctor Abad Gómez. Las dos obras muestran realidades de nuestra trágica historia colombiana.



De ambas se han hecho críticas, la mayoría favorables. La novela, traducida a diferentes idiomas, con miles de lectores, y la película, ganadora de varios premios que enorgullecen a sus productores, artistas y al país.



Celebremos tanto el homenaje literario filial como el que hace el séptimo arte –que es el arte de la vida– a ese hombre que ejerció la política con el sentido que da la democracia a quienes defienden los derechos fundamentales de los seres humanos. Al pensar en él, pensamos también en los demás impulsadores comunitarios asesinados en Colombia. Desesperanza, tristeza y desasosiego se comparten con sus familias. Se claman verdad, justicia, reparación y no repetición de las atrocidades.



El doctor Héctor Abad Gómez y nuestros líderes sociales cayeron y, por desgracia, siguen cayendo en las garras de bestias salvajes que no alcanzan la dignidad de los lobos. Al contrario del sentido poético del título ‘El olvido que seremos’, aunque el tiempo pase, ninguna de estas víctimas habitará en el círculo dantesco del olvido. Ellos serán, más bien, una inspiración en los relatos de nuestra historia.



MARTHA SENN



(Lea todas las columnas de Martha Senn en EL TIEMPO, aquí).