La gran Marina Tafur

Aparecer en un escrito propio, como protagonista, es más autobiografía literaria que periodismo. Pero dada la afortunada y profunda amistad que nos unió, celebrar la vida de la artista colombiana Marina Tafur, que acaba de fallecer en Bogotá, a sus 84 años, me impide referirme a ella con el lenguaje objetivo de una columna de opinión crítica sobre la calidad de su desempeño escénico como cantante lírica. Eso les consta a quienes fuimos parte de su público en Colombia y otros países.



No hubo ningún campo del arte lírico vocal, de cualquier época, que no pudiera interpretar con su excepcional voz y musicalidad. La aplaudimos tanto en sus exquisitos recitales de lied, canción francesa y melodías españolas, colombianas y latinoamericanas, repertorio en el que alcanzó maestría, como en sus interpretaciones de oratorio y ópera. Su atractivo y energía en escena suscitaban admiración; con su larga trenza, al inicio de su carrera, parecía la encarnación de una de las mujeres de Tahití, del pintor Paul Gauguin. Además, fue formando escuela con sus alumnos, y me cuento entre las aprendices de su técnica, dicción y gran gusto interpretativo del canto poético.

Tuvimos en común, en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, a un magnífico maestro de canto, el profesor Luis Macía y, en el escenario, al inolvidable por su excelencia interpretativa y personalidad, maestro Pablo Arévalo, que nos acompañó al piano, recitales de canto poético de múltiples compositores del mundo.

Con una personalidad gentil y atenta a las debilidades de quienes la rodeaban, siempre tenía lista una reflexión con palabras que jamás imponían, sino más bien preguntaban y conducían hacia lo positivo. A mí me ayudó a preparar, en dicción y en estilo, el repertorio que llevé al Concurso Mundial de Canto de París en el año 83, en el que resulté ganadora del primer premio. Además, siendo huésped en su casa de New Rochelle, en Nueva York, durante uno de los períodos de desamor más difíciles de mi juventud, un día, en el colmo de mi congoja me preguntó: ¿Y qué vas a hacer con el resto de tu vida, seguir llorando, o ponerte a cantar? Y fue cuando decidí ponerme a cantar.

Pero como de la vida no se sabe más allá del día a día, a semejante manojo de virtudes de las que era poseedora Marina, y que compartía sin límites, la habitó de repente ese monstruo tragamemoria, que la victimizó a ella y a su familia durante mucho tiempo. Quienes tanto la quisimos la acompañábamos desde la distancia con nuestro más sentido cariño y consideración, y rogábamos por su descanso eterno, la única puerta que se le abría a su espíritu excepcional.

Ahora, al dejarnos del todo, se mezclan las emociones. Por un lado, el agradecimiento de haberla conocido y disfrutado de su inmenso talento lírico; por otro, la nostalgia de no compartir nunca más sus cálidos abrazos, reparadores de malestares del alma, y que ella daba, gracias a la empatía con la que siempre sabía acercarse.

Llevo en mis recuerdos más sagrados, el último de esos abrazos. Se lo di hace algunos años. Fui a visitarla a su casa de Bogotá, arreglada con su gusto primoroso con obras de arte de sus hermanas Nieves y Alicia. El maldito monstruo ya le había quitado además de su memoria también sus palabras, pero no su voz. Fijó sus brillantes ojos negros en los míos y pasado algún tiempo, me sonrió y se puso a cantar; entonces supe que aún me llevaba en su corazón.

Ahora mi abrazo va para sus dos hijas también artistas de la música, Juanita, cantante lírica, y Sandra, violinista. Que se sigan dando en sus vidas los mejores deseos por los que su madre luchó para sus respectivos destinos.

MARTHA SENN

