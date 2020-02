‘La deshumanización’ y ‘Parásito’

El escritor y poeta nacido en Angola en 1971 Valter Hugo Mãe, abogado y cantante, deslumbra a los lectores con su poética novela ‘La deshumanización’, publicada por primera vez en español por Tragaluz editores, con dibujos de José Antonio Suárez y traducida del portugués por Carlos Ciro. El arte literario de este autor sacude la sensibilidad al punto de que, para seguir avanzando de página en página, hay que detenerse: bien para disfrutar la profundidad y belleza de sus metáforas, o bien para respirar profundo y lamentar las calamidades que su protagonista, una niña campesina de 12 años, sufre en una aldea de los fiordos islandeses.

Su inocencia, golpeada y vuelta a golpear pese a los estragos de la muerte de su hermana gemela, sigue incólume clamando su derecho a la soledad y al silencio. A fuerza de miedos y tristezas insoportables, la chiquilla quiere arrancarse el corazón para transformarlo de instrumento de percusión en una ocarina que suene una bella melodía, para que cuando alguien la aprenda y cante haga que “el silencio insoportable de la muerte no sea tan exagerado”. Está convencida de que “quien no sabe perdonar solo sabe cosas pequeñas”, y de que “un poema sirve de mecha para iniciar una combustión”. Ve los libros como unos ladrones que nos arrebatan de lo que nos acontece, pero también los ve generosos, porque nos regalan lo que no nos acontece. Hay mucha vida en este relato arrullador y angustioso que invita a “pedir perdón y a ascender hasta ese sentimiento” ¡No se pierdan esta lectura!



* * * *



Muy premiada ha sido ‘Parásito’, título de la película surcoreana de humor negro, suspenso y tragedia del director Bong Joon-ho. Se llevó varios Óscar en la reciente ceremonia, mundialmente televisada. Ha suscitado contrastados comentarios entre los aficionados. A esta obra del séptimo arte se le habría podido dar un nombre más cercano al de la novela de Valter Hugo Mãe: ‘Deshumanización’. Se trata de una sátira social que argumenta sobre la vida de una familia de clase media-pobre que se instala, paso a paso, en la vida de una familia de clase alta-millonaria, hasta llegar al tenebroso resultado que se genera por la codicia, el más voraz de los deseos, y la humillación, la “desoladora de todos los afectos”.



Sí, porque codiciar y humillar es deshumanizar en todo sentido y con todos los sentidos. Por contraste total con la pobreza, la riqueza se ve bien, se escucha bien, se palpa bien, sabe bien y huele bien. Y es precisamente el olor a pobre, que los ricos universalmente encuentran tan insoportable, el que desencadena la ira enceguecedora que produce la catástrofe de esta historia.



El final deja incógnitas en el público hasta que se entiende que la ilusión, el alimento de los sueños de cualquier ser humano por un futuro mejor, es el único recurso que les queda a los deshumanizados, tanto los pudientes como los paupérrimos, ambos denominados, de manera tan despectiva en este filme, ‘parásitos’. Esa ofensa hace pensar en la que se les hace por algunos desalmados del común, a quienes ellos ven como ‘desechables’. Un gran efecto visual de contraste: las dos casas, la de los acaudalados y la del clan de los miserables, ambas con sus respectivas escaleras que representan el estatus social que sube y baja, se convierten en objetos protagonistas del relato. La escena del inicio llama un aspecto cultural importante de los surcoreanos: la ineludible obligación de educarse y aprender desde la más tierna infancia. Aunque sea una película que desafina el alma, hay que verla. Es una obra de arte del cine actual.



MARTHA SENN