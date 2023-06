En los 80 años de una gran artista

Muy joven aún, pues se conformó en 2022, la Orquesta Filarmónica de Mujeres, creada por iniciativa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, va por su camino de búsqueda de una identidad sonora como instrumento grupal que quiere trascender en el tiempo.

La política cultural detrás de este proyecto es la de convocar a mujeres artistas para que puedan dar continuidad a su formación musical, vivir la experiencia orquestal y ejercer su talento instrumental “en un universo que sigue siendo mayoritariamente masculino”.



En la dimensión del arte en general, y de la música en particular, uno de los misterios del pensamiento humano es el fenómeno ontológico del talento. Sin explicación racional ninguna, nacen quienes son capaces de componer partituras con distintos niveles de grandeza creativa, y otros, de interpretar, bien como solistas, o para ser parte de agrupaciones orquestales o corales. El género no tiene nada que ver en el favor que la naturaleza otorga como talento artístico.

Pero aceptemos que cuando se trata de hacer buena música, de aquella que hace vibrar el alma de quien la escucha, es válido, por qué no, conformar agrupaciones artísticas con acentos diferenciales en cuanto a género, si se quiere, como es el caso de esta Orquesta de Mujeres de Bogotá, que limita a la muestra femenina sus actuaciones escénicas.

Con un concierto memorable, esta orquesta celebró los 80 años de vida de la maestra Teresita Gómez, una destacada e influyente artista colombiana, tanto que sería incomprensible desvincularla de la historia reciente de la música clásica de nuestro país. No hay un solo músico de su generación o de la siguiente que no haya sido impactado por la bondad artística de esta pianista paisa. En mi caso, además de admiración por su talento e inteligencia, le profeso agradecimiento, ya que me enseñó la ópera Carmen, de Bizet.

En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, repleto hasta el tope de un público muy afectuoso con las artistas, que aún debe aprender a no interrumpir con sus aplausos entre los diferentes movimientos de las obras sinfónicas, se escuchó un programa muy bien contrastado.

Bajo la batuta de una joven y discreta directora de orquesta, la maestra Paola Ávila, titular de esta, se inició con una corta obra de la compositora francesa Lili Boulanger, D’un matin de printemps, una orquestación que según el musicólogo Gerald Larner “se va intensificando con vehemencia a la manera de una radiante expresión casi impresionista de la dicha de la naturaleza”.

Desde la apertura se pudo apreciar la fortaleza de la sección de las cuerdas que ya posee esta orquesta. Se corroboró en sus dos siguientes interpretaciones, en particular la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky, que, según el compositor, representa la imagen del destino. Una interpretación intensa, muy aplaudida por la audiencia.

Con el mero papel de acompañante que juega la orquesta en esta obra, Teresita Gómez se mostró con todo su talento en el Concierto para piano número 4 en sol mayor de Beethoven, uno de los más complejos de toda la literatura escrita para piano, con difíciles floreados para el lucimiento del solista y, al parecer, el favorito del maestro alemán.

La pianista se despidió del público que la celebraba sin parar, y entregó su alma de artista con una interpretación inefable del Nocturno número 2 de Chopin, y el intermezzo Lejano azul, de Luis A. Calvo.

Soñar en grande: programar el Concierto para voz de coloratura y orquesta, Op. 82, del ucraniano Reinhold Glière, una obra deslumbrante.

Colofón. Pesadumbre por la ausencia del gran violinista colombiano Carlos Villa. El mundo de la música clásica lo extrañará.

MARTHA SENN

