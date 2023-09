El derecho a una escuela feliz

Siempre he querido relatar mi relación de musicante con los niños colombianos. Hace dos décadas, por razón de compromisos líricos internacionales, no podía cantar en Colombia más de una vez al año. Seis temporadas de esos tiempos decidí dedicarlas a los niños y las niñas, convencida de que la educación artística y cultural en edades tempranas deja huellas indelebles en las personas, abre diálogos y labra espíritus de comprensión y tolerancia.



García Márquez me dijo una vez que las canciones aprendidas en la infancia jamás se olvidan, y tal cual. Además del canto, las expresiones del talento creativo alejan de la violencia. Un coro infantil alegra el corazón de quienes lo escuchan, y no existe un solo niño o niña cuyas pupilas no reflejen felicidad al hacer música, dibujar o danzar.

Dado el compromiso de los maestros escolares de enseñar democracia y teoría de los derechos humanos a partir de la Declaración Universal de estos, la pregunta que surgió entonces, y sigue vigente, es la de la efectividad de ese aprendizaje como aporte a la convivencia pacífica en familia, vecindad, escuelas, localidades, municipios, regiones, país y más allá.

Con los artistas de la Fundación Ópera Estudio, entidad con credibilidad nacional e internacional por sus acciones en favor del uso de las artes para fomentar ciudadanía y formación integral, se creó el espectáculo Cajita de música con un libro disco. El lema: ‘Los niños les recuerdan a los grandes lo que al crecer se les olvidó’. Y lo que cantos y personajes de la obra resaltan como olvido, y lo solucionan, es la carencia de armonía frente al reconocimiento y práctica de los derechos humanos, cuya suma es el derecho a la felicidad.

Un proceso creativo avalado por la Unesco, elaborado con profesores y estudiantes a través de talleres presenciales y trueques creativos para la comunidad de familiares y amigos. El eje tripartito, alumnos, maestros y padres de familia, se mantuvo vigente durante todo el proceso. Participaron más de 50.000 niños y maestros de 50 escuelas de regiones centrales y apartadas de Colombia.

Es inolvidable la cancioncilla de la armonía, con la paloma de la paz como protagonista. La ronda canta la siembra de la semilla y el crecimiento de la “matica de la paz”. La melodía dice: a pesar de que los adultos nos la impiden disfrutar, vuela y riega palomita, volveremos a sembrar. A manera de protesta, un niño la resumió así: “Son esos ‘jijuemadres’ de los adultos los que nos pasan por encima y nos pisotean la matica”.

Un niño autista usó la plastilina para hacer su propia cajita de música. Aún se conservan dibujitos de los participantes. Los diseñadores gráficos se inspiraron en esas coloridas manifestaciones creativas.

Frente a las preguntas infantiles, ¿cómo quisiera ser, de dónde vengo, para dónde voy, cómo soy?, están las grandes preguntas que se plantea la educación actual, que quiere involucrar a las artes y la cultura como instrumentos favorecedores de la pedagogía lúdica de nuestras próximas generaciones. Hay pocas respuestas, porque hay pocas propuestas.

Hoy, gracias a la tecnología digital, esta Cajita de música podría acercar narrativa y comunidad de maestros, alumnos y familias. ¿Cómo? Con el uso del puente de la transmedia, que se construye con diferentes medios de comunicación y requiere la participación activa del público. Se cuenta con redes sociales, videos, televisión, blogs, cine, Spotyfy, pódcast y todo lo tecnológico por complementarse, a lo cual tenemos que estar atentos quienes aún creemos en la fuerza del humanismo.

¿Por qué no soñar con una Cajita de música como uno de los caminos para una escuela feliz?

MARTHA SENN

