El concierto Celebrating America

El 20 de enero de 2021 queda en la historia de Estados Unidos como fecha memorable: se rompió por fin el espejo en el que se miraba día a día el presidente narciso, y renació la esperanza por un futuro más brillante en el que todos los americanos puedan estar sin ser discriminados. El nuevo gobierno Biden-Harris afirmó el triunfo de la democracia, llamó a la unidad en el propósito de retomar los principios que fundamentan este país de migrantes y propuso “restaurar el alma de Estados Unidos”. Ambos se comprometieron con enfrentar la guerra del virus fatal, propiciar la protección del medio ambiente, luchar contra el hambre, el desempleo, la inequidad racial y tantos otros siniestros de estos tiempos. A pesar de las múltiples dificultades, un halo de optimismo parece irradiar.

Emocionó la ceremonia de investidura que la pareja de líderes políticos servidora de los estadounidenses durante los próximos cuatro años hizo en honor a la verdad. Tendrán, además, que luchar mucho para cerrar las heridas que dejó Trump.



Fueron impactantes la artista Lady Gaga, con una inmensa paloma de la paz que cubría su pecho, al interpretar su versión del himno nacional, y la actriz Jennifer López, al invocar en español a la libertad en “esta tierra que es tu tierra”. Inolvidable el poema de la preciosa jovencita negra Amanda Gorman, que propone buscar en el interior de cada uno de nosotros la luz que ilumine estas sombras de tragedia interminable. Un mensaje espiritual de justicia y armonía fue ofrecido por el pastor Leo O’Donovan.



Y en la noche vino lo mejor, una muestra representativa de la rica diversidad y el gran talento que el país tiene para ofrecer, y de la pluriculturalidad estadounidense para mostrar “la resistencia y el espíritu de Estados Unidos unido”. Con un concierto virtual denominado Celebrating America, que tuvo como escenario todo el territorio de Estados Unidos, desde diversas ciudades de cada punto cardinal del mapa se rindió homenaje al país y a su gente.



Tanto los estadounidenses como la audiencia mundial pudimos alegrarnos durante 90 minutos con la presentación impecable de este acontecimiento desde Washington D. C., a cargo de los actores Tom Hanks y Eva Longoria. El Monumento a Lincoln y su piscina reflectante fueron iluminados, y el presidente y la vicepresidenta insistieron allí en la vigencia de los preceptos democráticos. Una integración cultural de excelentes artistas, desde la danza de un indígena hasta la diversidad de sus expresiones musicales populares. Los cantos escogidos tuvieron como denominador la ilusión en días mejores por venir, “Despacito, muéstrame el camino que yo voy”, como lo propuso la conocida canción de Luis Fonsi. Los artistas clásicos fueron representados por el violonchelista francoamericano Yo-Yo Ma, que interpretó uno de los himnos patrios.



El espíritu de solidaridad, sin el cual no hay superación posible, se destacó con miles de banderas colocadas en el National Mall en memoria de los fallecidos por la pandemia, y también al presentar a una niña que vende en redes sociales su limonada y ha conseguido 53.000 dólares destinados a aliviar hambre en su entorno de ciudad.



Por supuesto, los agradecimientos a los educadores y a los equipos humanos que cuidan a los enfermos de covid-19 no se hicieron esperar.



El festejo terminó mostrando a la familia presidencial ya instalada en la Casa Blanca, disfrutando en el balcón los fuegos artificiales premonitorios de nuevos caminos. Que la inspiración poética de ‘Rayuela’, de Cortázar –“tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños”–, acompañe la determinación del nuevo gobierno estadounidense.



MARTHA SENN