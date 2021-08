Entre los laberintos de la historia de la literatura colombiana circula desde el siglo pasado una incertidumbre sobre el autor de la obra considerada por críticos nacionales y extranjeros “el poema de América” (Paul Groussac) y la gran “novela del género eterno” (José M. Pereda). Se trata de ‘María’, de Jorge Isaacs, novela cumbre del romanticismo, publicada en 1867, muchas veces reeditada y con perfiles de inmortalidad.

De esta sospecha se lamenta la protagonista de una biografía subjetiva del reconocido hombre vallecaucano, hecha por la escritora antioqueña María Cristina Restrepo, bajo el poético título ‘Verás huir la calma’. Sí, Felisa González, con rabia e impotencia por el escaso valor que en el Cauca se le reconocía a la novela mientras en Bogotá recibía todos los aplausos, se queja de los maldicientes rumores propagados sobre la autoría de su esposo, al pregonarse con envidia frente al éxito obtenido que el verdadero escritor es Alcides Isaacs, su hermano mayor, y que Jorge era un impostor que se había limitado a firmarla.



Sobre este apasionante argumento está en vísperas de ser publicada, bajo el título de ‘Jorge Isaacs: ‘el caballero de los enigmas’ ’, una rigurosa investigación basada en fuentes primarias bien cuidadas y citadas por su autor, el doctor en jurisprudencia y catedrático universitario Ramiro Martínez Gutiérrez. Esta investigación será, sin duda, un deleite para lectores y críticos literarios, ya que una aclaración histórica como esta tendrá que hacerse tarde o temprano, aunque de todas maneras haya sido un Isaacs el que la haya escrito y “eso baste”, como se decía en el seno de esa ilustre familia. En efecto, se sabe que Alcides en su lecho de moribundo, y rogando mantener el secreto para favorecer a su hermano, reveló que él había sido el novelista.



Ramiro Martínez elabora un apasionante heptágono de grandes interrogantes sobre la vida del autor o los autores de ‘María’: Jorge Isaacs, hijo de Cali o hijo de Quibdó; Dónde se escribieron los primeros capítulos de ‘María’; Antes de ser novela, pudo ser inicialmente una dramática obra de teatro; Escrita por Alcides, o por Jorge Isaacs; El enigma de una vida intelectual; Existió María, o fue inventada; La dedicatoria “a los hermanos de Efraín” oculta o no la autoría de la novela.



Vale destacar que este investigador aclara en su ensayo que si bien los enigmas son muy cercanos a los misterios, no se pueden confundir porque siendo los dos incógnitas, los últimos no se resuelven ni explican y se convierten en dogmas, y en cambio los primeros a pesar de su oscuridad tienen el potencial de ser resueltos con explicaciones serias y convincentes.



Como lo afirma María Cristina Restrepo en su comentario crítico sobre esta investigación, el Jorge Isaacs que aparece en dicho trabajo “es un hombre complejo que emerge de las brumas de las dudas, de las posibles falsas creencias, de las verdades que el lector tendrá que elegir luego de haber devanado la madeja de leyendas y suposiciones que se tejen alrededor de un fascinante personaje de las letras y de la vida política del país”.



Se trata de una valiosa fuente de documentos primarios que, aunque nos deja perplejos, se lee con mucho interés. Generará, por supuesto, debates entre estudiantes, profesores, lectores e historiadores de la literatura hispanoamericana.



Que los de mi generación, la siguiente y ojalá la actual recordemos admirados con lo descrito en ‘María’ el ambiente natural del Valle del Cauca y el Chocó hostil y selvático, la diversidad entre sus habitantes, las injusticias de la esclavitud, y con ese primer amor puro, el más maravilloso de todos, nos sigamos lamentando ante el dolor de Efraín.



MARTHA SENN



(Lea todas las columnas de Martha Senn en EL TIEMPO, aquí).