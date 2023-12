De la mano por primera vez

La reapertura del auditorio León de Greiff, de la Universidad Nacional, en su 50.º aniversario, se celebró con un concierto inolvidable. Por primera vez se dieron la mano como asociación y se lucieron en calidad interpretativa tanto la Orquesta Nacional Sinfónica de Colombia como el Coro Nacional de Colombia. Un exitoso esfuerzo combinado de 150 talentos artísticos en el arte de la música sinfónica coral. Para el lanzamiento de la temporada 2024, se interpretaron las obras más emblemáticas de Giuseppe Verdi y de Georges Bizet.



Fue un deleite hacer parte del público de más de 1.550 personas que reconocimos el compromiso de ese gran grupo de musicantes, empeñados en dar lo mejor de su arte, tan solo en busca de la excelencia.

No hay logros en ninguna disciplina artística, empresarial, científica o deportiva si no hay liderazgos creíbles que generen confianza. “El liderazgo descansa no solo en tener un gran talento, sino también un compromiso, lealtad, orgullo y capacidad de motivar a tus seguidores a seguirte”.

Estas dos agrupaciones, vinculadas a la Asociación Nacional de Música Sinfónica, están muy bien lideradas. Desde su junta directiva, con miembros tan valiosos como Ramiro Osorio, director del Teatro Mayor, hasta los ejecutivos de las distintas áreas.

El músico y gestor cultural maestro Juan Antonio Cuéllar, experto en tan complejas profesiones, ambas necesarias para el cargo, propone y fortalece, como director general, los procesos artísticos trazados para la Orquesta y el Coro.

El director titular y artístico es el maestro israelí Yeruham Scharovsky, con suficiente experiencia en batuta y en años, para que los oyentes quedemos envueltos en la música que interpreta, como si fuésemos parte de la música misma.

La directora musical del coro es Diana Carolina Cifuentes. En un período de tres meses, desde que nació este coro de cantantes profesionales de todas las regiones de Colombia, del que tuve el privilegio de ser uno de los jurados calificadores de las voces, la maestra fortalece con firmeza la personalidad sonora de este grupo de 80 coreutas. Con la asesoría vocal de Sara Josefina de Gómez, trabajan en emisión, afinación, dicción y proyección del sonido. No sobraría un maestro de expresión corporal.

Indispensable es organizar ensayos, programación y logística. Lo hace otra gestora cultural bien reconocida en el sector, Liliana Fuentes. Sin su espíritu de disciplina se paralizaría la actividad coral.

Son muchas y frecuentes las críticas negativas a la ejecución del gobierno Petro. Sin embargo, en el campo orquestal sinfónico y coral del país, hay que reconocer la tarea que fomenta el ejercicio de los derechos culturales y de acceso a la cultura. Se trata de seguir con la formación de públicos que aprecien el arte clásico que le pertenece a la humanidad entera, y el conocimiento de nuestra música colombiana, cuyos compositores e intérpretes nos invitan a escuchar, cantar, bailar y expresar lo que somos y vamos siendo. Va una felicitación por el Latin Grammy para nuestra Orquesta, otorgado con el grupo Niche Sinfónico.

Es complejo guiar a un centenar y medio de músicos. Diseñar y darle continuidad al camino que conduce a la máxima calidad artística posible requiere convicción, disciplina, claridad de propósitos y permanencia en el liderazgo.

El éxito artístico consiste en sentir complacencia al ofrecer lo mejor del talento que se posee. Aquí se percibe que cada uno de los músicos integrantes de la Asociación Sinfónica Nacional lo experimenta. Que quienes manejan el poder así lo entiendan y lo sigan permitiendo. La cultura, el arte y el ideal de paz y armonía social son inseparables.

MARTHA SENN

