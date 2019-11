De ‘Bent’ a Bosch

Lo infernal. Según lo anuncia el impactante afiche del hombre hecho fragmentos, diseñado por el artista Carlos Duque, en el auditorio universitario Konrad Lorenz de Bogotá, se está presentando ‘Bent’ (‘Desviado’), la obra de teatro de Martin Sherman. ¿Habrá que seguir insistiendo en contar una y otra vez esa oscura época de la barbarie de las SS y los nazis? Sí. El arte, además de su esencia estética, contribuye, generación tras generación, a mantener viva la memoria de los acontecimientos humanos por desastrosos que ellos sean. Eso es lo que logra ‘Bent’.

Con ritmo y fraseo escénicos impecables del director Juan Fischer, nueve actores exponen la excelencia de sus talentos. Esta obra aborda las descomunales torturas y las aniquiladoras consecuencias del régimen nacionalista de la llamada raza aria sobre las minorías. En particular la comunidad gay, a cuyos integrantes el único acto de libre albedrío que les queda en los campos de concentración es el suicidio. La crudeza del dúo entre Max –Tiberio Cruz– y Rudy –Santiago Lozano– deja huella en la sensibilidad del público. La inutilidad de colocar y descolocar rocas día a día, sobre las que serán sus futuras tumbas, no logra quebrar el amor, que lo hacen con sus palabras, sin siquiera acariciar sus cuerpos.



Laura García, suprema actriz colombiana, personificó a Greta, una ‘drag queen’. Sensual y melancólico, su personaje canta, muy bien, en su cabaré, y gana así dinero con el que intenta salvar del horror a sus amigos. Protagoniza la única luz de esperanza que tenemos los humanos: alimentar, sin que importe el terror reinante, el principio del derecho a la armonía. Su estupenda actuación es otra de las respuestas afirmativas que ella sabe dar a la pregunta del dramaturgo y poeta Bertolt Brecht: ¿habrá que cantar en los tiempos difíciles? ‘Bent’ se lleva los aplausos del público. ¡No se la pierdan!



El infierno. Con el nombre ‘Alma en movimiento’, se anunció la temporada de danza de Bogotá. La compañía Marie Chouinard, de Canadá, presentó en el Teatro Mayor una original propuesta coreográfica: ‘El Bosco: El jardín de las delicias’. Quienes han admirado la inmortal pintura del artista flamenco Bosch, que se exhibe en el Museo del Prado, en Madrid, recuerdan, sin duda, su emocionante impacto. Condensa de manera genial la creación del mundo en un tríptico que, cerrado, muestra la órbita del universo, con la Tierra plana, tal como se comprendía nuestro planeta hace los 500 años de antigüedad de esta pintura.



Sus tres alas abiertas contienen el paraíso, con Cristo de pie, al lado del árbol del bien y del mal, tomando la mano de Eva para presentarla a Adán. En el panel central están las delicias, mas no las paradisíacas, sino las derivadas del pecado original. Escenas eróticas y desesperadas concupiscencias desembocan en la tercera ala, el infierno, donde lo monstruoso se desata sin límites.



Cuando una obra de arte se inspira en otra ya existente, suceden estéticas de sorpresiva dimensión. Es el caso de este 'ballet' teatral que saca de la pintura a los pecadores que allí habitan a lo largo de los siglos, y los vuelve de carne y hueso. Los danzantes representan escenas fragmentadas del cuadro, que se ven en dos gigantescas lupas colocadas a lado y lado del escenario. El segundo movimiento genera gran desazón porque los instrumentos musicales que aparecen en medio de la locura, provenientes de la obra de Bosch, representan el quiebre del principio de la armonía, y ese es el verdadero infierno.



Por desgracia, lo infernal y el infierno persisten hoy con los horrores de las guerras y de las fuerzas atroces que impiden humanizar sus finales.



