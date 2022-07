La cultura, las artes y lo cultural tendrán mucho que aportar a uno de los lemas del petrismo más reconocidos: vivir sabroso. Ya soplan vientos de cambio. Basta con que el Acuerdo Histórico propuesto por el nuevo presidente se apropie, con la financiación necesaria, de la importancia de fortalecer en el país la democracia cultural, el derecho a la cultura y los derechos culturales. Y que retome las directrices de la llamada “ciudadanía culturalmente activa”, que no es más que el ejercicio de mirarnos, reconocernos y aceptarnos como sujetos libres para decidir, con capacidad de construir realidades diferentes, gracias a las herramientas que ofrece la cultura.

El sector cultural acoge bien a la poeta, actriz, dramaturga y gestora de amplia experiencia Patricia Ariza, que se desempeñará como ministra de Cultura. Los retos no serán fáciles. Luchar por la adjudicación del presupuesto indispensable. Aplicar el principio de construir sobre lo ya construido, que supone también decisiones deconstructivas frente a propuestas preexistentes que, al ser medidas, no dan la talla sociocultural.



Por fortuna, el sector cultural está amparado por un sistema de participación ciudadana a través de Consejos de Cultura elegidos democráticamente que aportan al diseño de las políticas públicas nacionales, regionales y locales. Lejos de ser perfecto, este sistema de participación es reconocido como uno de los más fuertes y funcionantes de toda la administración pública. Sin embargo, lo cultural está en mora de ser tratado como un eje transversal a todas las acciones de gobierno dirigidas al desarrollo humano y al fomento del humanismo.



Sin que se haya dicho mucho, al esculcar entre las palabras del presidente electo y su vicepresidenta, se encuentran intenciones con las que es difícil no estar de acuerdo. Un pacto para la cultura, el arte y el deporte, que habla del disfrute y la felicidad como bases del bienestar, la reconciliación y el reconocimiento intercultural. La perspectiva de género, la construcción de ciudadanía libre y sensible para el crecimiento económico. Un manejo de los espacios públicos como escenarios de democratización y encuentro de la diversidad cultural del país. Un impulso a las academias de artes y oficios y procesos de formación para mejorar la preparación de artistas. Festivales de arte, cultura y carnavales. Arte popular y turismo cultural recreativo. Valoración de las prácticas tradicionales y patrimoniales. Cualificación de ofertas de industrias culturales, de radios públicas y comunitarias con contenidos culturales, de industrias cinematográficas. Generación de empleos culturales. Desarrollo de nuevas infraestructuras culturales. Actividades para un mejor uso creativo del tiempo libre. Vida saludable y fomento de competencias sanas, orientadas a la solución pacífica de conflictos.



De todas maneras, la mira tiene que estar puesta en lo local, que es donde esas transformaciones culturales y creativas tienen algún chance de ser reales, porque los cambios que propicia la cultura con las herramientas que le son propias empiezan en el seno de la familia para extenderse al vecindario, a la escuela, a la comunidad, al municipio, como la piedra que se tira, y al tocar el lago, se irradian círculos, hasta que las aguas se tranquilizan.



Que estos propósitos de cambio y fortalecimiento cultural, humanista y artístico vivan desde el Ministerio de Cultura para todo el país; que irriguen el Sistema Nacional de Participación y que, siendo exitosos, ojalá trasciendan como políticas de Estado hacia el futuro.



Van los mejores augurios para ese ‘Vivir sabroso’ al que incita la administración que comienza en nuestro país.



MARTHA SENN



