Para seguir construyendo

Que llegó la época del cambio en Colombia también para la cultura, anuncia el próximo gobierno con bombos y platillos. Que la futura ministra Patricia Ariza sabe qué es lo que el sector necesita, afirma ella misma. Excelente, siempre y cuando se distinga entre lo que falta por hacer y lo que está en pleno proceso de construcción. La distinción es importante en todos los sectores de la administración, pero una ventaja la lleva el sector cultural, que se sostiene sobre los cimientos del Sistema Nacional de Cultura, fortaleza del derecho a la participación en el diseño de políticas públicas nacionales, regionales y locales.

Para la evolución cultural colombiana es trascendental que los consejeros de cultura elegidos democráticamente en los distintos niveles territoriales nos representen ante los servidores públicos escogidos por el gobierno petrista. Sus voces, que también saben lo que el sector cultural necesita, deben prevalecer.



Esta afirmación recuerda un discurso magistral del expresidente Ronald Reagan, poco amado en Latinoamérica, que sin embargo supo cómo decirle al mundo sobre el alcance de la expresión “We the people”, que ilumina la Constitución estadounidense. “Somos nosotros, el pueblo, los que le señalamos al Gobierno la ruta y qué tan rápido ir y le decimos qué hacer, qué se puede cambiar y qué no, para preservar el orden de las cosas, porque el hombre no es libre a menos que el gobierno sea limitado. Nosotros el pueblo somos los que conducimos; el gobierno es el vehículo que nos lleva. El gobierno se reduce en la medida en que la libertad se amplía. La relación es causa-efecto: si el gobierno se expande, la libertad se contrae”. Esos son predicados democráticos que sustentan los sistemas de participación ciudadana para la toma de decisiones públicas.



Conviene así saber cuáles fueron algunos logros de la administración del presidente Duque en el sector cultura para continuarlos durante el próximo gobierno. Entre esos:



Se tuvo el presupuesto más alto para la cultura en la historia de Colombia, ya que se aumentó en un 45 por ciento más, frente al del gobierno Santos, pasando de 394.000 millones de pesos en el 2018 a 571.000 millones en el 2022. Una buena referencia para continuar haciendo crecer la cifra nacional de cultura del 2023 en adelante.



Se potenció la industria audiovisual. A la fecha, se han generado 1,1 billones y más de 20.000 empleos en 53 producciones.



Para los gestores culturales se creó Cocrea como nuevo mecanismo de financiación que ha movilizado más de 90.000 millones y el beneficio de la renta exenta por cinco años a las empresas del sector.



Con una inversión de más de 297.000 millones, se logró que más de 11.000 adultos mayores de la cultura tengan un ingreso permanente vitalicio.



Se fomentaron lectura, escritura y oralidad, al crear 600 bibliotecas rurales itinerantes.



Se creó el Consejo Nacional de Economía Naranja, para articular y fortalecer industrias culturales y creativas.



Si bien fue un proyecto iniciado en la administración anterior, se culminó el Centro Nacional de las Artes, la infraestructura cultural de mayor dimensión que ha realizado el Ministerio de Cultura en sus 25 años de existencia, con una inversión de 130.000 millones de pesos y que beneficiará a más de 1.500 artistas nacionales e internacionales.



El arte lírico, que involucra tantos y diversos oficios creativos, no tuvo ninguna oportunidad, lo que es lamentable, dados el nivel y la calidad del talento colombiano que se forma en once academias de Bogotá, más otras fuera de la capital. No existe una Ópera Nacional de Colombia bien estructurada, y eso es una gran pérdida para la lírica, que es el arte de todas las artes. Amanecerá y veremos.



MARTHA SENN



