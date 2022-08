En el Teatro Colón se presentó una propuesta de la fascinante ópera ‘Ariadna en Naxos’, de Richard Strauss, con libreto de Hugo von Hofmannsthal. En la versión definitiva, que fue estrenada en Viena en 1916, estos dos genios eliminaron la parte inspirada en ‘El burgués gentilhombre’, de Molière, ya musicalizada. El éxito constante de esta obra se atribuye tanto al impacto de su riqueza musical como a una estimulante fórmula escénica: el teatro dentro del teatro, un caso único que contrapone una ópera inmóvil y alegórica con una comedia del arte que incorpora prosa dentro de la partitura.

Todo sucede en la casa de un rico vienés del siglo XVIII que contrata a dos grupos de artistas de diferentes géneros musicales y exige que las dos obras se mezclen en una sola representación para divertir así a sus invitados. El compositor, gran personaje travesti seducido por la vital Zerbinetta, acepta rehacer la partitura después de describir con su canto lo que significa la música como la más alta expresión de todas las artes.



La protagonista de la noche, y así lo sintió el público con sus aplausos, fue la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia con su director invitado, el español Josep Caballé Domenech. El elenco elevó su calidad musical al preparar tanto el estilo del melodrama alemán como la dicción, con un gran maestro que ojalá se mantenga como invitado regular para estos propósitos, Mark Hastings, ‘coach’ vocal de reconocida trayectoria europea.



Buenos cantantes, en particular los colombianos. Se destacó la ‘mezzosoprano’ caleña Adriana Bastidas, que, con su aterciopelado timbre de voz y unos agudos que la favorecen de manera extraordinaria, representó el complejo rol de Compositor. Qué bella carrera internacional le espera. Lo mismo las tres ninfas, Lina Loaiza, Marlín González y Yeraldín León, con sus deliciosas voces y una musicalidad notable.



La soprano dramática Betty Garcés, Ariadna, encantó con su talento lírico natural, que sigue explorando y haciendo crecer de manera sorprendente. El argentino Gustavo López, una fantástica voz de tenor dramático, representó a Baco.



La soprano española Isabella Gaudí no alcanzó el nivel necesario para destacarse entre los demás solistas con su personaje de Zerbinetta, que exige un prodigioso virtuosismo vocal y escénico. La antioqueña Verónica Higuita, premiada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, habría sido el perfil perfecto para este rol.



Gustador el diseño de escenografía del arquitecto Gabriel Insignares con el truco de las puertas por las que entran y salen los personajes. Las discretas luces de Camilo Duarte apoyaron bien la escena.



Por completo fuera de tono, la dirección escénica y el vestuario de Joan Anton Rechi, de Andorra, y la española Mercé Paloma. Un atentado contra los cantantes, al proyectarlos en clave de ridículo. El reto de la comicidad es hacer reír al público, no que el público se ría de los artistas. No se entienden, en este contexto, ni la presencia en disfraz nazi del personaje Mayordomo ni los comportamientos innecesarios de los cuatro cómicos que buscaban robarse el ‘show’ y fastidiaban a los solistas principales mientras expresaban la poética musical de la obra.



Se requieren mayor experiencia y más conocimiento de quienes contratan a extranjeros que no dan la talla entre nosotros. Tenemos artistas colombianos premiados internacionalmente, talentosos y bien formados para llevar sus propuestas a este arte de todas las artes que es la ópera, más aún si de lo que se trata es de llegar a tener algún día, por qué no, una competitiva, conocida y bien calificada Ópera Nacional de Colombia.



MARTHA SENN



