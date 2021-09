Arte femenino en el Mambo

Una grata experiencia como público interesado en las muestras de arte contemporáneo es la de escuchar a sus creadores cuando se refieren a lo que los inspira.



Hace unos días, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (Mambo) le abrió sus puertas a una exposición en homenaje a Marta Traba, su fundadora, titulada ‘Conversación al sur’ nombre de su primera novela.

Luego de una introducción orientadora de Eugenio Viola, el curador, tres artistas reconocidas en Latinoamérica respondieron con inteligencia y convicción a las reflexiones y preguntas hechas por Claudia Hakim, directora del museo. Qué proponen, por qué y qué espacio es el que ocupan dentro de la dinámica creativa latinoamericana fueron los temas por ellas explicados. En su madurez se muestran como artistas de inquebrantable compromiso con sus intenciones estéticas.



Una de las más aplaudidas es la chilena Voluspa Jarpa, que expone esculturas, videos e instalaciones bajo el título ‘Sindemia’, un trabajo colaborativo en el que cada uno aprende de los otros. “Aprender es un lujo”, nos dice. Son obras que denuncian la injusticia social, esa fuente de inspiración creativa que es tan antigua como el arte mismo. Verificarla en expresiones estéticas produce una especie de catarsis colectiva de las tragedias humanas, propicia la memoria de estas y sensibiliza sobre lo que no tendría que haber sucedido, y jamás repetirse. Su perspectiva femenina contribuye a romper esquemas tradicionales de la historia del arte y del papel de la mujer artista en Latinoamérica.



La colombiana Luz Lizarazo, con su propuesta denominada ‘Cicatrices’, presenta una obra multifacética de esculturas y pinturas, en el espacio de lo íntimo. La vida, lo doméstico, la violencia, todo sucede en el cuerpo femenino, nos dice, que, al ser explorado desde la más recóndita sexualidad, con distintas formas, colores y texturas, evoca y provoca la idea del cuerpo de la mujer como territorio poético, pero también político. Deslumbra la instalación elaborada en nailon de medias veladas como un mural de geometrías rotas y simetría perfecta denominado Piel, lo mismo que ‘Universo’, un mosquitero de colores bordado que protege un jardín de vidrio. Frente a ‘El muro de los deseos’, tejido en huesos de ave, y ‘Malas posturas’, esculpida en medias veladas sobre la estructura de un colchón, uno se pregunta sobre el lapso de tiempo y de meditación creativa en los que la artista fijó su pensamiento y sus manos.



La compositora colombiana Alba Triana sobresale por la profundidad y particularidad de su pensamiento y la originalidad incuestionable de sus obras. En ‘Estados vibracionales’ expone un conocimiento musical que une a sus materiales de construcción escultórica: agujas, bobinas, amplificadores, reproductores de medios, campos magnéticos y péndulos. Afirma que la sensibilidad está en el arte y en la naturaleza sin diferencias, y que su reto creativo es borrar los límites impuestos entre lo uno y lo otro para resaltar fuerzas vitales que permitan ver más allá del dolor. Su estética no es solo una forma de expresión, sino de conocimiento en el que tecnología, ciencia y arte se expanden para atraer vitalidades que trascienden lo humano al representar enjambres, bandadas de aves, bancos de peces. En ‘Órbitas’, diez péndulos de esferas que danzan suspendidas en el aire, serenas o agitadas, dan la bienvenida a la exposición.



Jarpa, Lizarazo y Triana son artistas plásticas que avalan la magnitud privilegiada del arte desde la que se permite decir lo que otros no pueden, y confirman que la ética del arte consiste en carecer del temor a expresar sin límite alguno y “colocar los sueños por encima de todas las creencias”.



MARTHA SENN



