Abuelos y nietos en la literatura

Razón tenía mi padre cuando afirmó que de haber sabido que la cereza del postre de la vida eran los nietos, habría sufrido menos las angustias de su juventud, pasada en tiempos de guerra.



La literatura confirma el final feliz que nos ofrece el destino. Desde los cuentos infantiles de protagonistas como Heidi, la pastora de los Alpes suizos que domestica a su gruñón abuelo, y Caperucita Roja, que con la ayuda del guardabosques la salva de las entrañas del lobo feroz, hasta novelas que resaltan la profundidad de esta relación humana, con la que desde el amor más sentido, le decimos adiós a nuestro viaje vital.

No nos queda más que aceptar esa ley de la naturaleza que hace que, en la medida en que se van volviendo adultos, nos van abandonando. Ni siquiera existe una palabra para definir la orfandad de abuelos. Lo esencial, lo que nos llevamos a la tumba, es la dicha compartida mientras los nietos eran niños. Nos basta con dejarles un mensaje, como el de la anciana Olga protagonista de una gran novela: “Que vayan a donde su corazón los lleve”. La construcción epistolar de esta anciana moribunda dirigida a su nieta ha conquistado a millones de lectores en el mundo, y revela la riqueza de sentimientos que permanecen ocultos, de encuentros y desencuentros en familia, de heridas que nunca cicatrizan, que la escritora italiana Susana Tamaro supo narrar de manera exquisita para emocionarnos con ese mensaje.



Es variada esta literatura que goza de especial sintonía y expresividad. Son narraciones para todas las edades. Entre estas, ‘La memoria del árbol’, de Tina Valles, llena de ingenuidad y poesía. ‘La nieta del señor Linh’, de Philippe Claudel, un abuelo que huye en barco con un bebé entre sus brazos. ‘Proyecto abuelita’, de Anne Fine, en la que los nietos se oponen a las residencias de ancianos.



Entre nosotros se acaba de publicar, por Aguilar, ‘Cartas a Antonia’, del escritor y periodista Alfredo Molano Bravo, que en paz descanse. Conmovedor, espiritual, sentimental y a la vez realista su relato biográfico. Se complace en narrar su vida de viajero, enseñarle, a través de cartas que le ha escrito a Antonia, su nieta, durante más de una década, el país que conoció, la belleza de su geografía, el silencio de los páramos y sus pequeños árboles que viven como los tres mosqueteros: “Todos para uno y uno para todos”, con todos los tonos de verde que existen en el mundo. Y, por otra parte, relatar y hacer reflexiones sobre nuestra estremecedora condición social de colombianos.



Ese es el territorio en que a ella le tocará vivir cuando él ya no esté presente, en el cual “de ver tanta sangre y tanta violencia, no sentía su propio miedo, pero sí el de la gente que miraba”. Hay tristezas, pérdidas, melancolías y esperanzas. Un gran amor a la naturaleza, a las orquídeas, los frailejones y “los chorros de agua transparentes como el aire puro”. Le cuenta su alegría plena cuando “las Farc y el Gobierno le dijeron al mundo que el último día de guerra en Colombia ya había llegado”.



Al despedirse a causa de su enfermedad mortal, le pide a Antonia que siga libre como un pájaro, con intereses y respeto a una clara escala de valores. Y ella, al haber heredado el talento de su abuelo, se expresa hacia él, a sus trece años, diciendo que no solo será ella quien pierda a su abuelo perfecto, sino que el país entero perderá al hombre más amable del mundo, su modelo por seguir y el de mucha otra gente.



Junto con Antonia, quienes leemos esta biografía epistolar entendemos un poco más nuestro país. Este libro es el mejor regalo que Alfredo Molano le pudo hacer a su nieta, a la que tanto amó, y a cada uno de nosotros, sus lectores.



MARTHA SENN