A pesar de todo

Las expresiones culturales y artísticas en vivo ya no resisten más distanciamiento social. Es como amar sin contacto físico. Por las circunstancias nos consolamos con Zoom, Facebook, YouTube y demás apoyos digitales, y nos resignamos a que la explosión de nuestros aplausos no se escuche en los escenarios.



El comienzo del verano favorece las conmemoraciones históricas. París le acaba de regalar al mundo entero una fiesta musical de celebración del día patriótico francés, que se pudo ver por los canales televisivos el pasado 14 de Julio, con la torre Eiffel, iluminada de centellas de arcoíris y fuegos artificiales como escenografía de fondo.

Un escenario pleno, con la orquesta sinfónica de la ciudad, coros y solistas líricos e instrumentales, cantantes populares y exquisitos bailarines, artistas franceses e internacionales provenientes del oriente y el occidente del planeta.



Todos los colores de piel en escena, con talentos deslumbrantes de la única raza que existe: la humana. Se escuchó el ‘Bolero’ de Ravel y sus obsesivas repeticiones melódicas inmutables y envolventes de principio a fin. Una pareja, él latino y ella rusa, bailó un delirante delirio de amor, cuya coreografía se inspiró en uno de los conciertos para piano y orquesta de Mozart. La versión de La Marsellesa que unió las voces de la escena y del público fue una despedida tan emocionante que hasta quienes a miles de kilómetros la escuchábamos nos pusimos de pie, también a cantar: “el día de la gloria ha llegado”.



En el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el pasado 20 de junio, para celebrar el Día Europeo de la Música, los intérpretes volvieron al escenario después de una larga ausencia por razones sanitarias. Algunos miembros de la Orquesta y el Coro Nacional de España, con la esperanza de retornar muy pronto a la música en vivo para el público en red que los seguía, interpretaron el ‘Réquiem’ de Gabriel Fauré. Este compositor francés preimpresionista se aleja del lenguaje apocalíptico frente a la muerte de otros réquiems, como el de Berlioz y Verdi. Con la dulzura que caracterizó su música, estrenada en la iglesia de la Madeleine de París en 1888, se hace un homenaje a la memoria de las personas que perdieron la vida en esta pandemia.



Acompañado por la misma orquesta, el fagotista Enrique Abargues interpreta una exquisita versión de ‘What a Wonderful World’ que atrapa el alma hasta las lágrimas.



En Medellín, once miembros de la Orquesta Filarmónica tomaron por sorpresa a pacientes y personal de salud. Con un concierto, justo afuera de sus habitaciones, en el Hospital General de la ciudad, interpretaron a Vivaldi, Mozart y Pachelbel. Con su arte quieren ayudar a devolver salud, esperanza, optimismo y bienestar. Dieron ejemplo al usar tapabocas, y tocaron de memoria para que los atriles no congestionaran la debida distancia entre ellos.



Excelente iniciativa el panel titulado ‘¿Por qué un 20 de julio?’. Muy bien moderado desde Washington por el embajador de Colombia, Francisco Santos, para celebrar nuestra independencia. Los neófitos aprendimos gracias a las agradables intervenciones de los historiadores Eduardo Durán, presidente de la Academia de Historia de Colombia; la doctora Lina del Castillo, profesora asociada de la Universidad de Texas, y el curador de libros José Montelongo, que compartió un tesoro de la Universidad de Brown: el único retrato conocido que existe para el que posó Simón Bolívar.



Los aplausos en vivo que impide el virus se compensan con la alegría de millones de espectadores que disfrutan a los artistas, quienes tendremos que acostumbrarnos a imaginar su entusiasmo no solo en los escenarios, sino en el mundo entero.



MARTHA SENN