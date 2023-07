La señora bonita se deforma en redes

Todos los años llegaba la temporada y en algún momento aparecía la señora bonita. Yo era una niña y la observaba con detalle. Su cuerpo alto, curvo, la mirada vivaz y el pelo largo albergaban un carácter espontáneo, alegre e ingenuo. La encontré un día en Facebook, celebré evocar esos recuerdos infantiles simples y dulces. Sus fotos la mostraban envejeciendo con gracia. Sin embargo, un día me sorprendió. Inesperadamente la señora bonita estaba deformándose. Se había desgarrado en dos.



“Siempre me ha intrigado la posibilidad de perder el hilo del discurso y convertir la exposición de ideas en una confesión. ¿Hasta dónde controlamos lo que decimos? Al modo de un actor, el conferencista puede olvidar sus parlamentos o sucumbir a la tentación de revelar algo incómodo o devastador” reflexiona Juan Villoro en Conferencia sobre la lluvia. ¿Sería esa la enfermedad de la señora bonita?

Me puse a mirar las dos piezas de su cuerpo partido. Una, familiar, intacta, predecible. Otra, poseída, una extraña ceguera causada por la rabia radical de las redes. Supuraba palabras hirientes y soeces que no imagino jamás diría mirando a los ojos. Tenía una convivencia antinatural de seres. ¿Y si no estaba enferma? ¿Era ella? Me puse a estudiar. ¿Habría más casos? ¿Era contagioso?

Internet e IA han sido el privilegio de nuestra generación. Tener alcance al mundo nos abre las puertas a las personas, la información, el conocimiento y la creatividad sin límites de tiempo y espacio. Nos acerca a la verdad, se supone, porque podemos alimentar nuestras reflexiones de data, contextos, diversidad de fuentes. Ser mentes juiciosas.

Pero hay posibilidades que se intoxican. Hasta ahora las empresas que controlan las grandes marcas de redes sociales están utilizando las aplicaciones para conocer a sus usuarios. No hay movimiento digital que ejecutemos que no esté guardado en algún lugar. Sí, asusta un examen de conciencia retrospectivo de nuestro comportamiento digital. No hay secretos ni valen arrepentimientos. Solo está protegido lo que no hemos dicho o hecho. Estamos expuestos. Y somos su producto en venta.

Su negocio está en tres conquistas: enganche (aumentar el tiempo de permanencia o la adicción digital), crecimiento (más y más usuarios) y publicidad (ingresos resultados de vender acceso a nuestros ojos en aquello que estemos consumiendo en los dispositivos). Con base en esas lucrativas metas, el algoritmo está trabajando sugiriéndonos información afín con nuestras creencias y tentando nuestras vulnerabilidades.

Al hackear la psicología de las personas se adquiere el poder de construir modelos y predecir e influir en nuestras acciones. Las redes sociales, principalmente, han creado importantes alteraciones en el comportamiento humano. Pueden facilitar, por ejemplo, tratos inapropiados, ideas extremistas y políticas idealizadas que sirven a intereses. Un estudio de Kellogg en 2017 sobre 12 millones de personas ya afirmaba que a la quincuagésima vez de un ‘me gusta’, un comentar o un compartir sobre contenido radical estabas contagiado.

Frances Haugen, “la denunciante de Facebook”, dijo en entrevista para MIT, en el marco del Social Media Summit 2022, que las propias investigaciones de la compañía muestran una y otra vez que el camino más corto a un clic es el odio y la rabia. La oscura ruta de la popularidad.

¿Cómo curar la enfermedad? Las empresas de redes pueden estar manipulando, pero son la libertad, el criterio y la disciplina los que nos ponen en un lugar apropiado sin desaprovechar las virtudes de esta herramienta. Al final, poner un trino, consumir un video en YouTube, escribir un ‘me gusta’ en Facebook, compartir un contenido en WhatsApp o comentar en Instagram son actos voluntarios. De qué sirve la voz si no es respetable.

El contrapeso requiere vigilancia personal y ciudadana. La señora bonita no está sola, pero en la última foto ya tiene el ceño fruncido y dura la mirada.

MARTHA ORTIZ

