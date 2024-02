La fuerza del contrapeso al caos

Los eventos de la semana pasada en los cuales manifestantes atacaron con violencia no solo a las personas –magistrados y civiles- y al edificio, el Palacio de Justicia–, sino al valor y la institución del concepto –justicia– en Colombia, esencia de una sociedad que busca ser correcta, me despertaron todos los sentimientos de incertidumbre, impotencia y miedo que de temprana adolescente sentí el 6 de noviembre y los días que le siguieron en 1985 cuando el Movimiento 19 de abril (M-19) asaltó el mismo lugar durante la presidencia de Belisario Betancur.



Son hechos diferentes. Lo sé. Pero la mente fluye libre y espontáneamente vinieron a mi memoria los audios de las víctimas, las imágenes de las Fuerzas Militares entrando con la ayuda de tanques y helicópteros para recuperar la gobernabilidad, el fuego destruyendo pruebas e historia... los fallecidos, los desaparecidos, las familias enfrentando sus ausencias... las ruinas y las cenizas. Y entonces aparecieron las sensaciones que despiertan la violencia y la ausencia de estructura y orden en una sociedad.

Cerrar los ojos. Respirar. ¿Cómo neutralizar esas emociones para mí, para mi país? ¿Cómo evitar que la estrategia del miedo y el odio se oxigene con los hechos, y en cambio crear espacios sanos de contrapeso que permitan decantar las ideas y las emociones de tal manera que no se pierdan la esperanza y el compromiso con la evolución positiva e integrada de Colombia?

Como observadora permanente traje intencionalmente a la conciencia personas que considero que saben reaccionar y son confiables ante las emergencias y los momentos de crisis. Inicialmente los unió una palabra: balance. Eso me llevó al equilibrio, que no está asociado con la pasividad, por si acaso. Son personas con muñón que ven el árbol pero, ante todo, el bosque. Se lo escuché una vez a Eduardo Salazar, presidente fundador de Upside: la importancia de tener pivote. Tener un eje es lo que permite tener piso para mantener los valores, asumir riesgos con una brújula sólida, no desviarse por vientos de tentaciones pasajeras.

La presión a la justicia coartada durante cinco horas es natural que ponga nerviosos al pueblo colombiano y a la comunidad internacional. No es una situación normal, y menos sana. Entran con facilidad el miedo, la desesperanza y la rabia. Sin embargo, quienes tienen pivote son quienes no entregan su fuerza, su ilusión, su compromiso con el país por hechos aislados. ¿Sufren? Sí. Pero no desaniman su compromiso con Colombia y, menos aún, tienen planes de huida. No claudican.

¿Cómo ofrecer pivote a la sociedad? El punto de partida quizás esté en los valores propios de una sociedad justa y en un manifiesto de acuerdo común. Sin embargo, parece clara la necesidad de promover la salud mental para no “salirse de madres” como el río que se desborda de su nacimiento, por la difícil realidad integral que enfrentamos.

Según David Rosenthal, de Harvard University Health Services, bienestar involucra ocho facetas: espiritual, emocional, relacional, intelectual, financiera, física, vocacional y de medio ambiente. ¿Por qué trabajar en estos elementos como la salud mental y emocional? Porque la primera, explica Mindful Health Solutions, está asociada con el bienestar general. Este incluye pensamiento racional, acertada toma de decisiones y manejo de situaciones difíciles. Y la segunda implica la salud emocional que está ligada a la habilidad de manejar ánimos y sentimientos.

Más allá de la fuerza de contrabalanza practicada desde la disciplina personal está la oportunidad de abrir desde el discurso y la acción esta misma fuerza para las personas del entorno de nuestro círculo de influencia y empleados de instituciones y empresas, de tal manera que se formen pivotes sólidos y comunes que por encima de los momentos de crisis permitan detener las huidas del país y, en cambio, continuar con los compromisos que requiere. Y merece.

