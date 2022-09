La democracia está en riesgo. Me preocupa. Algunos han afirmado que estamos en la era de la incertidumbre y la desconfianza. Considerar garantizado el derecho a vivir en entornos políticos con respeto por la libertad y la igualdad es ingenuo y peligroso. Es imposible ser naif si se estudia el precio en tiempo y esfuerzo, mejor aún, en ideas y vidas, que ha requerido y sigue exigiendo la conquista de estos valores en la historia. Tampoco podemos dejar de observar los oleajes y las corrientes subterráneas que se chocan detrás de las realidades sociales y políticas del mundo en el presente. La ignorancia intencionada es culpable.



El concepto de democracia alberga profundas complejidades. La palabra deriva del griego demos, ‘el pueblo’, y kratos, ‘gobierno’. Su definición más breve habla de que se trata de un gobierno de, por y para el pueblo. Impecable. ¿Dónde está entonces el problema de tan noble concepto?

Primero, el voto. El canal por el cual el pueblo reclama y ejerce sus derechos democráticos es el sufragio universal. Winston Churchill afirmó que el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con el votante promedio.

Es pertinente hacer una reflexión dejando realidades y entornos de privilegios para visualizar honestamente el nivel intelectual y cultural del votante promedio colombiano. Cabe entonces preguntarse: ¿qué tanto hemos avanzado en la educación de nuestro país para que sus ciudadanos hagan una elección libre y educada? Dejo la respuesta a cada consciencia, pero confieso que la mía es demoledora.

El profesor Michael J. Sandel, autor del libro Justicia, presenta un episodio en su pódcast El filósofo público, para la BBC, bajo el título ¿Por qué la democracia?, donde conduce parte de la conversación debatiendo sobre esta disparidad en la educación de los electores y abre una pregunta inquietante: ¿debería tener distinto valor el voto de acuerdo con la educación del votante? Mi respuesta inmediata es no, mi respuesta final es no. Sin embargo, escuchar el ejercicio dialéctico que guía el maestro fue importante porque en el camino me enfrentó con mis creencias y me obligó a sentir aún más los riesgos de la democracia, esta vez en sí misma, en algo tan esencial como el voto.

Ahora bien, qué sucede si al reto del voto consciente le incluimos la abstención. ¿Por qué quien tiene el derecho, e incluiría el deber, de elegir a sus líderes y su destino no lo hace? ¿Desilusión? ¿Desconfianza? ¿Apatía? Respuestas que inquietan. Al final, una conclusión: parece que los gobiernos no logran asumir su rol de liderazgo y obtener resultados para resolver los problemas de la sociedad. Y cuando lo consiguen no conquistan su percepción. A cambio aparece el desamor de la desilusión constante. Lo que justamente me lleva al segundo punto, la calidad de la democracia.

Los ciudadanos gobiernan, los votantes de manera reflexiva e intencionada escogen a quien liderará con políticas con propósito, los resultados electorales reflejan los intereses y preferencias de los ciudadanos, celebran la dignidad y el razonamiento humano. Son los cuatro valores que Christopher G. Achen y Larry M. Bartels presentan como populistas en la teoría de la democracia. El riesgo de estos cuatro puntos no está en la grandeza de los enunciados, está en su coherencia con quienes los ejecutan en la realidad.

Importante aterrizar esta reflexión al contexto electoral colombiano más reciente. Entender el comportamiento del voto, el porcentaje que dio el triunfo petrista (50,44 %) y la abstención (41,9 %), es indispensable. ¿Qué ha decidido y por qué el pueblo colombiano –porque pueblo somos todos– y qué decidirá en el 2026?

Colombia no debe conseguir la añoranza de aquello que perdió. Colombia requiere el compromiso vivo de sus ciudadanos con la educación de sus electores, el entusiasmo de la participación política para escoger destinos a consciencia y la conquista de un país más libre e igualitario. Al final, democrático.

MARTHA ORTÍZ

