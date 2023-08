Grafiti, entre el sí y el no

“El grafiti es efímero, tiene vida y tiene muerte. Lo que lo hace maravilloso es su característica orgánica”. Sí, tengo profesor de grafiti. Conocí a El Perro en un proyecto de sensibilización de ciudad en Eafit en Medellín. Él vivía en la Comuna 13 y yo, en la 14; algunas personas, por alguna razón, la conocen más como El Poblado. Extraño.



Para mí el grafiti es un arte urbano vivo y fugaz. Es arte. Y no se escapa a triunfos y derrotas. El bueno, de calidad, en mi concepto, tiene valor estético y, en algunos casos, valor intelectual porque logra, además, desencadenar preguntas, reflexiones e incluso juicios. Celebro, entonces, la habilidad en el manejo de la técnica y que albergue en él una conversación social, pues esto último refleja interés en involucrarse con el entorno incluso desde el desacuerdo. Su existencia es también evidencia de la libertad de expresión en un país.

La artista colombiana Doris Salcedo escribió sobre Fragmentos, el contramonumento que creó con las armas entregadas por las Farc para homenajear las víctimas del conflicto armado: “El arte es una de las formas de pensamiento que tiene la capacidad de convertir la memoria en un proceso infinitamente inconcluso”. Quizás el grafiti imponga entonces un diálogo sobre el presente que está pendiente.

En una época con desacuerdos claramente manifiestos, el grafiti se convierte en una voz interesante de contacto que posiblemente representa lazos entre afines y produce sentido de pertenencia frente a causas comunes. Similares a las movilizaciones que promueven posturas en distintos momentos de la historia: la protección al medio ambiente, la conquista feminista, la lucha contra la violencia, entre otros.

Este, como todo movimiento, tiene directrices. Explícitas o tácitas, surgen entre la comunidad grafitera seria conductas acordadas. No tapar una buena obra de otro artista a no ser que la superes. En tal caso se establece un reto. Se ve con malos ojos a los toys (aprendices) que hacen novatadas, pero el arte en espacio público es un riesgo.

No son artistas menores los que en el mundo representan este género. Un hombre como Banksy, mi favorito, es reconocido a nivel mundial y artistas como él han hecho que el grafiti sea una razón para visitar ciudades como Bristol, Berlín, N. Y., São Paulo. O el Graffitour C13 en Medellín.

Ahora mis molestias. No tolero el mal grafiti. Afea las ciudades e irrespeta el oficio.

Me cuesta aquel que, incluso con excelencia artística, escoge un mal lugar. Violenta la infraestructura y la propiedad privada. Sé que parte de su definición es la irreverencia y en ciertos países la ilegalidad, pero me perturba el daño a la infraestructura y fachadas de hogares y negocios. Me pongo en su lugar. Aquel que sin su aprobación despierta violentado. Imagino la creatividad, el esfuerzo físico y la inversión e impuestos que significaron materializar sus sueños hoy con espray.

No entiendo la tendencia a dejar firmas infinitas buscando decir “yo estuve aquí”. Quizás mi pregunta sería: ¿E hiciste algo importante? Tener calados en los dedos no asegura dejar huellas de vida.

Bogotá es la ciudad que hoy me abraza. Alberga grafitis de alto perfil, pero está inundada de ensayos lamentables que se acercan al vandalismo. Una ciudad que debe formar en la coexistencia porque hoy sus inmensas montañas andinas no son capaces de compensar con su imponente belleza el horizonte, el desorden, la inseguridad y el caos. Entró el tedio y la sobrepasó. Los lugares culturales están destruidos, la infraestructura está entregada a destinos inciertos, los privados están cansados. Pero el hastío solo hace más difícil la reconquista. Quizás es hora de hacer un buen proyecto para lucir los grafiteros ¿y, para el resto? Pintar fachadas.

