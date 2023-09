A la rueda rueda con la infraestructura

En estrategia se habla de actuar siempre sin perder el pivot (centro). Colombia requiere para su evolución proyectos de corto y largo plazo en infraestructura. Para trabajar en los segundos, que suelen ser los más transformadores pero exigentes, se requiere un compromiso que integre propósitos diversos con una meta común de Estado, y no de gobierno, que supere los retos electorales que surgen cada cuatro años, de tal manera que se proteja de los intereses protagonistas y egoístas del presidente de turno.



(También le puede interesar: Jóvenes viajeros)

Conquistar estas megametas de país conlleva, naturalmente, altas complejidades. Una fundamental es el rol de los líderes de las entidades claves en el desarrollo. Cada cambio presidencial implica asignar personas nuevas, o no, de libre nombramiento en cargos estructurales. Reiniciar procesos de confianza y conocimiento sobre los contratos vigentes, concesiones y licitaciones pendientes. Este reto está solo compensado por la idoneidad de las nuevas cabezas y el alto nivel técnico de los equipos de carrera que permanece ante el vaivén que se genera.

¿Quién mantiene entonces el “centro”, y la cordura, para el desarrollo de la infraestructura de Colombia hoy, cuando este gobierno ha tenido en un año dos ministros de Transporte, tres presidentes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tres directores generales del Instituto Nacional de Vías (Invías) y cinco directores generales de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Upit)? Nadie.

Las empresas colombianas están preocupadas, se cuestionan su viabilidad y permanencia. Más de cinco fuentes para esta columna pidieron estar off the record mientras buscan diálogos y salidas con el Gobierno. Las empresas extranjeras tienden a actuar decididas. Exigiendo las consecuencias a un país sin palabra –eso es incumplir un contrato–, y proceden a demandar a la nación en tribunales internacionales donde sus ágiles respuestas están entre 18 y 24 meses. Si Colombia pierde estos juicios que empiezan a surgir, deberá hacer pagos onerosos y se incrementaría el hueco fiscal. Ese que se cubre con impuestos.

Las empresas colombianas están preocupadas, se cuestionan su viabilidad y permanencia. FACEBOOK

TWITTER

“No hay claridad en las directrices, y si hay directrices tampoco saben hacer que las cosas pasen. En este gobierno simplemente hablan y piensan que con decir y con mandar ya las cosas se hacen”, me dice una fuente mientras me describe los perfiles de los exdirigentes de estas entidades entre aptos y politiqueros. Al final nadie queda. La rueda rueda. Mientras tanto, los colaboradores de carrera parecen en el medio de la corriente. “No actúan, no firman”, expresa otra fuente, esperan entender primero las dinámicas del Gobierno porque protegen su trabajo. Y allá en el territorio también los campesinos pierden oportunidades de ser entrenados y contratados empezando procesos de formalización laboral.

Al final: Colombia atrapada en el elocuente discurso político popular y la parálisis ejecutoria, la ineficiencia y complejidad del diálogo con la institucionalidad, la inseguridad jurídica frente a un gobierno que incumple los acuerdos contractuales, el reto para encontrar cierres financieros, la complejidad para encontrar financiación, la inflación y la corrupción traen un escenario de inestabilidad y falta de confianza en el sector, llevando al inversionista a cuestionarse, incluso a desertar, de su participación en esta industria que es motor de desarrollo del país.

Entiendo el interés del presidente Petro en las carreteras terciarias. Ellas traen progreso porque conectan el territorio con las ciudades y con el mundo, pero ese objetivo solo se cumple si estas conectan con autopistas, ferrocarriles, aeropuertos y puertos. ¿Vamos a seguir jugando con un sector clave del desarrollo y la economía? Marea el juego de la rueda rueda. Se necesita el palo que la detenga para que arranque con tino, destino y fuerza. El centro.

MARTHA ORTIZ@MOrtizEDITOR

(Lea todas las columnas de Martha Ortiz en EL TIEMPO, aquí)