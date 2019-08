El Tour: la ola dorada

El Tour de France de mi infancia francesa coincidía con las vacaciones largas de verano, con la celebración del día nacional el 14 de julio, con los bailes y la música que acompañaban las fiestas populares... Las mismas que acompañan hoy la ‘caravana’ del Tour en todas las carreteras de Francia.

La internacionalización de la competencia, el tiempo y la vida me alejaron de este evento... Hasta que, después de haber recibido la nacionalidad colombiana por adopción –gracias al trabajo que estoy realizando con los jóvenes de la ciudad de Cartagena desde 1997–, aparece un personaje nuevo en el paisaje del Tour 2013: un hombre discreto, sobrio, con las facciones de una máscara precolombina: Nairo Quintana. Su talento, su presencia, su personalidad y su reconocimiento en Francia despertaron mi ‘colombianidad’ y mi interés por este evento internacional, el más francés de todos los franceses. Luego, Nairo Quintana subiría tres veces al podio del Tour en los Campos Elíseos.



El reconocimiento de Nairo Quintana en 2013 y la evolución extraordinaria de su carrera coinciden –para mí– con el inicio del proceso de paz de septiembre de 2012 y su camino hasta el Premio Nobel de Paz 2016. Considero estos dos asuntos causa y consecuencia: un país que avanza, que se enfrenta con sus errores y sus problemas para resolverlos (después de más de 50 años de conflicto) genera una dinámica positiva para toda la población y crea las condiciones necesarias para los emprendedores de todo tipo: más confianza, no más miedo, no más dolor ni lágrimas, solamente la posibilidad para todos de creer, crear, expresar, avanzar, pensar...



El resultado de este último Tour del 2019 me llenó de alegría y orgullo, compartidos, creo, con todo el país. Un hombre joven ganador (el más joven desde hace un siglo) y otros dos colombianos entre los ocho mejores de la competencia: el ‘genio’ (Egan), el ‘prodigio’ (Nairo) y ‘el que no hace ruido’ (Rigoberto) llevaron a Colombia a un nivel excepcional, provocando en el mundo respeto, admiración, fascinación, envidia... Pregunta: ¿cómo entender desde afuera el contraste entre un país todavía sumido en la violencia y la serenidad tan obvia de sus representantes en la competencia?



¿Duda o esperanza?



Hoy QUISIERA que el país, Colombia, haga también su ‘tour’, su ‘vuelta’ de verdad, siguiendo el ejemplo de sus jóvenes talentos con el mismo rigor, los mismos esfuerzos, la misma visión y lucidez para abandonar de manera definitiva la guerra todavía latente.



QUISIERA regresar a la alegría popular real, no a la que esconde la miseria y la violencia.



QUISIERA que la nación entera se ponga a la altura de estos deportistas y de su lucha.



QUISIERA que la ola dorada que llena las calles de todo el país cada vez que juega la Selección, la misma ola dorada de la camiseta amarilla que nos enorgullece hoy a todos, sea una ola de esperanza que traduzca la fe y la exigencia de los colombianos para su propio futuro: crear las olas que defiendan los derechos, que protejan las vidas, que necesitan la libertad y la paz.



QUISIERA que todo el trabajo descomunal de estos jóvenes campeones, para poner a Colombia en la cima del mundo, sea la conciencia viva del país y su referencia. Ellos son los mensajeros de Colombia en el exterior, mensajeros de la reconciliación interna para que el país también se reconcilie con el mundo.



La ola dorada...



Pornic (Bretaña, Francia), 31 de julio 2019



MARIE FRANCE DELIEUVIN

Cofundadora / Codirectora de El Colegio del Cuerpo, en Cartagena de Indias