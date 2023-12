No hay alternativa para la estrategia industrial verde

DUBÁI. Ahora que la cumbre climática COP28 ha concluido, el foco sigue firmemente depositado en la brecha de financiamiento global. Se calcula que alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) exigirá 5-7 billones de dólares por año. Pero no solo debemos asegurar con urgencia el capital necesario; también debemos garantizar que las inversiones pacientes de largo plazo estén dirigidas estratégicamente a objetivos ambiciosos. Eso implica coordinar respuestas intersectoriales en las diferentes cadenas de suministro, lo que a su vez exige una estrategia industrial robusta.

En todo el mundo, hay países que están duplicando los planes para revitalizar sus sectores industriales. Es crítico que Gran Bretaña no pierda terreno en este sentido. A comienzos de este año, el ministro de Hacienda británico, Jeremy Hunt, diseñó un plan ambicioso para consolidar a las industrias verdes como los motores de crecimiento de largo plazo. Hunt alentó vigorosamente a las empresas verdes a aumentar sus inversiones, marcando un tono optimista.



El Reino Unido necesitará una visión clara e integral para un desarrollo industrial sostenible si pretende aprovechar las oportunidades económicas que presenta un mundo cada vez más comprometido con alcanzar cero emisiones netas. Después de todo, las industrias verdes podrían tener un valor superior a los 10 billones de dólares a nivel global para 2050.



La estrategia industrial, por lo tanto, conlleva una doble promesa: ayudar a abordar el cambio climático y revitalizar la industria para que pueda competir en el siglo XXI. No tenemos que aceptar la protección ambiental como una compensación por el progreso económico. Ambos pueden ir de la mano si se implementan políticas verdes para alimentar el crecimiento y la innovación, y si se entrelazan prácticas sostenibles en el entramado de cómo consumimos, nos desplazamos, invertimos y construimos.



El punto no es escoger a los ganadores o solamente reparar los fallos del mercado, sino trabajar con las empresas (no importa de qué sector) que estén dispuestas a sumar fuerzas para resolver problemas y crear y forjar nuevos mercados. De la misma manera que el alunizaje original exigía innovación en terrenos que iban del espacio aéreo a la alimentación, la electrónica, los materiales y el software, los desafíos relacionados con el clima de hoy instan a la innovación en múltiples sectores –no solo la energía renovable–.



Una estrategia orientada por misión implica algo más que simplemente completar la misión. Las innovaciones que esta cataliza pueden generar un efecto multiplicador –con inversiones iniciales que atraen la inversión privada y generan efectos indirectos que amplifican el impacto en el PIB–.



Los actores públicos y privados tienen que trabajar bien juntos. Reorientar a las agencias públicas en torno a misiones ambiciosas exige una métrica de evaluación para captar los efectos indirectos dinámicos en la economía.



De igual importancia es el hecho de que las alianzas entre el sector público y privado deberían ser simbióticas, mientras que el financiamiento público debería estar asociado a condiciones destinadas a maximizar el valor público, al encaminar las inversiones en una dirección inclusiva y sostenible. Sabemos que ese tipo de medidas funcionan.



Igualmente importante es el hecho de que la transición verde tendrá éxito solo si también es una “transición justa”. Para respaldar el cambio necesario de los trabajadores de empleos marrones a empleos verdes, los gobiernos deben exigir que las empresas que reciben beneficios públicos alineen sus operaciones con los objetivos climáticos, adopten políticas laborales justas y reinviertan las ganancias en capacitación de los trabajadores y en investigación y desarrollo. Asimismo, los responsables de las políticas deberían incentivar a los sectores marrones a reducir su huella ambiental y mitigar el riesgo de activos bloqueados.



Las estrategias industriales verdes inclusivas no pertenecen ni a la izquierda ni a la derecha. Tienen que ver con crear una economía que funciona en beneficio de las personas y conserva el mundo natural del que todos dependemos. El interrogante no es si podemos afrontar o no la implementación de ese tipo de políticas. El punto es si podemos permitirnos no hacerlo. Los líderes políticos británicos –conservadores y laboristas por igual– deben reconocer el profundo potencial que conlleva este tipo de estrategias.

* Escrito junto con Greg Clark, exsecretario

de Estado para Negocios del Reino Unido.

Copyright: Project Syndicate, 2023.