TLC con EE. UU.: una década de aprovechamiento

La conmemoración de los primeros 10 años de vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos no solo confirma la solidez de nuestra relación de negocios y amistad con uno de los grandes aliados del hemisferio. También es una buena oportunidad para hacer el corte de cuentas de este instrumento que va más allá de una simple operación de sumas y restas.

El principal beneficio en esta década de TLC ha sido la estabilidad en las reglas del juego. Esa fue la llave que abrió la puerta al mayor aprovechamiento de ese mercado, hoy el principal destino de nuestras exportaciones de bienes no minero-energéticos, y cuya inversión de los últimos 10 años alcanza los 22.384 millones de dólares, que lo convierte en uno de los principales inversionistas en Colombia.



Allá se dirige cerca del 30 por ciento de esa canasta, que promovemos desde nuestro Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En los 10 años de vigencia del TLC hemos vendido en Estados Unidos 40.227 millones de dólares en esa clase de productos. Pasamos de exportar bienes no mineros por 3.415 millones de dólares en 2012 a venderles 5.239 millones de dólares el año pasado, el mayor valor exportado en 30 años.



El 23 % de esas ventas ha estado a cargo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Son 2.345 las mipymes que exportan a ese mercado (68 % del total), y desde nuestro Ministerio trabajamos para aumentar esa participación, y que aprovechen más las ventajas del TLC con un mercado de más de 320 millones de consumidores.



También estamos comprometidos en que más regiones vendan a ese país. Hoy, el 67 % de las exportaciones no mineras se hace desde cinco regiones: Bogotá-Cundinamarca, Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca y Huila.



En esta primera década la diversificación ha sido importante y se evidencia en la mayor participación de los bienes no minero-energéticos. En 2012, estos representaban el 15,6 % de lo exportado a ese país, mientras que en 2021 participaron con 47,8 %.



Se destacan los bienes del agro, que han sido ganadores netos. Sus exportaciones aumentaron 47 % entre 2012 y 2021, y su participación en la canasta no minera hacia Estados Unidos es del 69 %. Hoy, más de 100 productos cuentan con admisibilidad sanitaria en ese país.



Las frutas (sin el banano) pasaron de exportar 3 millones de dólares en 2012 a 34,3 millones en 2021. Se destacan el limón Tahití, el aguacate Hass, las uchuvas y los arándanos. Así mismo, la tilapia.



Además de café, flores y frutas, los consumidores en Estados Unidos reconocen los trajes de baño, ropa interior, fajas y ‘jeans’ hechos en Colombia, que se han posicionado. Somos el primer proveedor de esa clase de prendas, el segundo proveedor latinoamericano de ropa deportiva y el tercero en la región de ropa de hogar. Las exportaciones de sostenes y fajas han crecido un promedio anual de 27 % y casi se han quintuplicado, cerrando 2021 con 83,2 millones de dólares.



El sector de la construcción, y en especial los fabricantes de puertas, ventanas y sus marcos, también ha aprovechado las ventajas de este TLC. Las ventas de esos bienes a Estados Unidos se han multiplicado por 10, y solo el año pasado exportaron 274,2 millones de dólares.



Quiero insistir en que el balance no se puede limitar a sumas y restas. Este acuerdo también les permite a nuestros empresarios adquirir materias primas y bienes de capital a precios más competitivos. La mayor parte de las importaciones de ese país, cerca del 90 %, son factores productivos que han abaratado los costos de producción.



Aún hay camino por recorrer en el aprovechamiento de este acuerdo. No me cabe duda de que este instrumento ha significado ganancias para empresas, regiones y para todos los consumidores del país. Por eso invito a los empresarios a seguir trabajando para sacarle mayor provecho a este TLC del cual hoy celebramos sus primeros 10 años, y esperamos que perdure por muchos más.



MARÍA XIMENA LOMBANA VILLALBA

Ministra de Comercio, Industria y Turismo.